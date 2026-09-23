El Parque Nacional Lanín informa que se elevó a rojo el nivel de alerta por lluvias para la tarde noche de este miércoles 23 y la madrugada del jueves 24 de septiembre. Por este motivo, dispusieron el cierre preventivo de todas las sendas del Parque Nacional Lanín mientras se mantenga vigente la alerta.

Alertas y restricciones a la circulación en Neuquén

Gran parte de la provincia se mantiene en alerta roja y naranja, por fuertes lluvias, vientos y nevadas. Se esperan precipitaciones acumuladas que podrían llegar a los 150 milímetros.

En las zonas más elevadas no se descarta que las precipitaciones se presenten por momentos en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Estas condiciones pueden generar crecidas repentinas de ríos y arroyos, caída de ramas y árboles, deslizamientos, anegamientos y complicaciones en caminos y sectores de montaña.

Se recomienda evitar circular por caminos y sectores que puedan verse afectados, y consultar previamente las condiciones de transitabilidad.

Desde el Parque solicitan a visitantes y prestadores turísticos extremar las medidas de precaución, respetar el cierre de las sendas y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del Parque Nacional Lanín.

Las condiciones y la reapertura de las sendas serán informadas a través de los canales oficiales del Parque.