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Por prevención

Cierran todos los senderos en el Parque Nacional Lanín por la alerta roja en la cordillera neuquina

Por las extremas condiciones climáticas de esta noche de miércoles y madrugada de jueves permanecerán cerrados los senderos hasta nuevo aviso.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 17:26
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La reapertura de los senderos será informada por los canales oficiales.

El Parque Nacional Lanín informa que se elevó a rojo el nivel de alerta por lluvias para la tarde noche de este miércoles 23 y la madrugada del jueves 24 de septiembre. Por este motivo, dispusieron el cierre preventivo de todas las sendas del Parque Nacional Lanín mientras se mantenga vigente la alerta.

Alertas y restricciones  a la circulación en Neuquén

Gran parte de la provincia se mantiene en alerta roja y naranja, por fuertes lluvias, vientos y nevadas. Se esperan precipitaciones acumuladas que podrían llegar a los 150 milímetros.

En las zonas más elevadas no se descarta que las precipitaciones se presenten por momentos en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Estas condiciones pueden generar crecidas repentinas de ríos y arroyos, caída de ramas y árboles, deslizamientos, anegamientos y complicaciones en caminos y sectores de montaña.

Se recomienda evitar circular por caminos y sectores que puedan verse afectados, y consultar previamente las condiciones de transitabilidad.

Desde el Parque solicitan a visitantes y prestadores turísticos extremar las medidas de precaución, respetar el cierre de las sendas y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del Parque Nacional Lanín.

Las condiciones y la reapertura de las sendas serán informadas a través de los canales oficiales del Parque.

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