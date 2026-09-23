La llegada de un intenso temporal obligó a las autoridades provinciales a tomar medidas excepcionales en gran parte de la cordillera neuquina y zonas de Río Negro. La combinación de lluvias persistentes, viento, nieve en sectores altos y condiciones adversas para la circulación motivó la declaración de alertas de distintos niveles y la suspensión de actividades y del tránsito en amplias áreas de Neuquén.

El momento de mayor complejidad se espera entre las 18 de este miércoles y la madrugada del jueves, según informó la Dirección Provincial de Protección Civil. La situación afecta especialmente a comunidades cordilleranas donde vecinos, estudiantes, trabajadores y turistas deberán modificar sus rutinas para priorizar la seguridad.

Alerta roja: las localidades donde se esperan las condiciones más extremas

La alerta roja alcanza a sectores de Los Lagos, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y sur de Aluminé. En términos prácticos, comprende a:

Junín de los Andes

San Martín de los Andes

Villa La Angostura

Villa Traful

Las Coloradas

San Carlos de Bariloche

Se trata del máximo nivel de advertencia emitido por los organismos meteorológicos y de protección civil. Implica la posibilidad de un fenómeno excepcional con potencial de generar situaciones de emergencia y afectar la vida cotidiana de las comunidades.

Durante la tarde de este miércoles ya se registraban lluvias persistentes en toda la región. En Junín de los Andes se esperaba entre un 90% y un 100% de probabilidad de precipitaciones durante la noche. En San Martín de los Andes la probabilidad de lluvia se mantenía en el 100% hasta las primeras horas del jueves. En Villa La Angostura y Villa Traful también se reportaban precipitaciones continuas, mientras que en Pilo Lil se sumaban fuertes ráfagas de viento.

Las autoridades pidieron evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Alerta naranja: riesgo elevado en el norte cordillerano

El nivel naranja, que indica un fenómeno peligroso y exige preparación preventiva, alcanza a:

Andacollo

Chos Malal

El Huecú

Loncopué

Las Lajas

Zonas aledañas

En estas localidades se esperan condiciones meteorológicas adversas capaces de provocar complicaciones en la circulación, interrupciones de servicios y dificultades para actividades al aire libre.

Para el jueves, además, el alerta naranja continuará vigente en gran parte de la franja cordillerana norte, por lo que las autoridades recomiendan seguir la evolución de los pronósticos antes de emprender viajes.

Alerta amarilla: zonas con posibilidad de daños y complicaciones

Las localidades bajo alerta amarilla son:

Piedra del Águila

Picún Leufú

Zapala

Este nivel advierte sobre fenómenos con capacidad de provocar daños puntuales y generar inconvenientes en actividades cotidianas.

Aunque las condiciones previstas son menos severas que en las áreas bajo alerta roja o naranja, Protección Civil recomienda extremar precauciones, especialmente en rutas y caminos expuestos al viento o a precipitaciones intensas.

Restricciones para circular y suspensión de actividades

Frente al avance del temporal, el gobierno provincial dispuso la suspensión total de actividades y de la circulación vehicular desde Villa Pehuenia-Moquehue hacia el sur de Neuquén a partir de las 18 de este miércoles.

La medida busca reducir riesgos para residentes y visitantes en el horario considerado más crítico.

También se informó la interrupción del tránsito en rutas nacionales y provinciales del corredor cordillerano, con presencia de efectivos policiales y personal de Vialidad en distintos puestos de control.

Entre las principales restricciones se destacan:

Paso Internacional Pino Hachado totalmente cerrado de manera preventiva por hielo y nieve sobre la calzada.

Ruta Provincial 46, entre el empalme con la Ruta Provincial 24 y Rahue, transitable únicamente con portación obligatoria de cadenas debido a la acumulación de nieve.

Qué pasará este jueves 24 de septiembre: las alertas seguirán activas

Las previsiones indican que el sistema meteorológico continuará afectando a la región durante el jueves 24 de septiembre.

Según el mapa oficial:

La alerta roja persistirá en sectores del sur cordillerano.

La alerta amarilla se extenderá hacia Buta Ranquil, Chos Malal y Zapala.

La alerta naranja continuará sobre la cordillera norte.

La continuidad del fenómeno obliga a mantener la atención sobre los informes oficiales, especialmente en comunidades donde la lluvia, la nieve y el viento pueden afectar la conectividad y las actividades escolares, laborales y turísticas.

Recomendaciones para la comunidad

Las autoridades reiteraron una serie de medidas preventivas:

Evitar circular entre las 18 y las 6, salvo situaciones de emergencia.

No cruzar ríos, arroyos ni sectores anegados.

Asegurar techos, chapas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

Consultar el estado de las rutas antes de viajar.

En zonas cordilleranas, circular únicamente con cadenas y elementos de seguridad.

Para consultas o emergencias vinculadas al estado de los caminos, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Neuquén mantiene habilitados sus canales oficiales y la línea +54 2942-572138.