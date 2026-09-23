El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por lluvias y fuertes vientos para distintas zonas de Neuquén, con niveles de riesgo amarillo y naranja según la intensidad de los fenómenos previstos.

En tanto, las condiciones meteorológicas generaron complicaciones en los pasos cordilleranos y Vialidad Nacional informó el cierre temporal y preventivo del paso internacional Pino Hachado.

La medida responde a que la calzada amaneció con presencia de hielo y nieve, por lo que el tránsito se encuentra intransitable. Desde el organismo recomendaron evitar la circulación por las rutas de la cordillera, salvo en casos de extrema necesidad, ante la inestabilidad climática registrada en la región.

Asimismo, desde Vialidad provincial, se informó que la ruta 46 empalme ruta 24 – Rahue se encuentra con acumulación de nieve sobre la calzada y la circulación en con portación obligatoria de cadenas.

Desde el área de Protección Civil de la Provincia monitorean las alertas preventivas por fuertes vientos en la zona centro, centro-norte y centro-sur. También lluvias intensas, principalmente en áreas del sur, centro y norte de la provincia.

Qué se espera en la cordillera y el norte neuquino

Para este miércoles, el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones de variada intensidad y acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera localizada, en zonas de Piedra del Águila, Las coloradas, Las Lajas, Chos Malal y Buta Ranquil. En las zonas más elevadas no se descarta la presencia de nieve.

También rige una alerta amarilla por viento en distintos sectores de la provincia, como Andacollo, Buta Ranquil, Chos Malal, El Huecú, Loncopue, Las Lajas, Aluminé, Zapala, Las Coloradas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Piedra del Águila. Se esperan vientos del sector oeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En la zona cordillerana, en tanto, se estableció alerta naranja por viento, con velocidades previstas de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Las condiciones se intensificarán el jueves

Para el jueves se mantiene la alerta amarilla por lluvias. No se descarta la ocurrencia de nieve en los sectores de mayor altura.

En sectores cordilleranos se prevé un escenario de mayor intensidad, con alerta naranja por lluvias persistentes y ocasionalmente fuertes. En las áreas más elevadas podría registrarse precipitación en forma de nieve, especialmente en la cordillera norte de Neuquén.

Además, durante el jueves continuará la alerta amarilla por viento, con velocidades del sector oeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Desde los organismos provinciales, se recomienda a quienes deban circular por las rutas cordilleranas consultar previamente el estado de los caminos, respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y vialidad y evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles.