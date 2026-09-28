Un ciervo murió este lunes tras ser embestido por un camión sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso al barrio Jardines del Chimehuín, en Junín de los Andes. El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando el animal habría intentado cruzar la calzada.

De acuerdo con la información preliminar, el ciervo ingresó a la ruta y fue alcanzado por un camión que circulaba por el sector. Como consecuencia del impacto, el animal murió en el lugar.

El episodio ocurrió en pleno casco urbano y a plena luz del día, una circunstancia que llamó especialmente la atención. No se informó, hasta el momento, que el conductor del camión haya sufrido lesiones como consecuencia del impacto.

El ciervo cruzó la Ruta 40 durante la tarde

La presencia de fauna silvestre en los alrededores de Junín de los Andes no resulta desconocida. Sin embargo, el episodio registrado este lunes presentó una particularidad: el animal apareció sobre una de las principales vías de circulación de la localidad cerca de las 16 horas.

El sector donde ocurrió el impacto corresponde a un área próxima al ingreso al barrio Jardines del Chimehuín, dentro del entorno urbano de Junín.

La información disponible hasta el momento indica que el ciervo habría intentado atravesar la ruta y no logró completar el cruce antes de ser alcanzado por el camión.

La presencia de fauna también representa un riesgo vial

El episodio vuelve a poner en evidencia una situación habitual en distintos sectores de la cordillera neuquina: la posibilidad de encontrar animales silvestres próximos o directamente sobre las rutas.

No se trata únicamente de un problema para los animales. Cuando un ejemplar ingresa repentinamente a la calzada, los conductores pueden verse obligados a realizar una maniobra brusca para evitarlo, con riesgo de perder el control del vehículo o provocar otro siniestro.

Un antecedente publicado por Mejor Informado ocurrió en junio de 2025, cuando una conductora perdió el control de su vehículo al intentar esquivar un jabalí sobre la Ruta 40, en un tramo entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes. El vehículo terminó volcando sobre una ruta afectada además por hielo.

Ese caso mostró otra de las consecuencias posibles de la presencia de animales sobre la calzada: incluso cuando el conductor consigue evitar el impacto, la maniobra puede terminar generando un siniestro.

Junín de los Andes y los avistamientos de fauna

La aparición de animales silvestres dentro o cerca del área urbana de Junín de los Andes tampoco es un fenómeno completamente aislado.

En junio de 2026, por ejemplo, personal de Fauna de Neuquén comenzó a realizar recorridos preventivos después de que un jabalí fuera visto en distintos sectores urbanos de la localidad. El comportamiento del animal llamó la atención y llevó a las autoridades a planificar un operativo específico.

Además, la zona registra controles vinculados con la fauna silvestre. En 2024, la Dirección Provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas realizó operativos en Junín de los Andes y otros sectores del sur neuquino en los que se secuestraron cabezas de ciervo colorado y armas relacionadas con casos de caza ilegal.

Estos antecedentes permiten dimensionar que la presencia de animales silvestres forma parte del escenario ambiental de la región, aunque eso no significa que resulte habitual encontrarlos atravesando una ruta dentro del casco urbano.

Qué tener en cuenta al circular por los accesos

La presencia de fauna puede generar situaciones inesperadas especialmente en los sectores donde las rutas atraviesan o se aproximan a ambientes naturales.

Ante la aparición repentina de un animal, una recomendación central para los conductores es evitar maniobras bruscas y mantener una velocidad que permita reaccionar ante un obstáculo inesperado.

La situación adquiere mayor relevancia en la Ruta Nacional 40, utilizada tanto por los habitantes de la región como por turistas que se desplazan hacia Junín de los Andes, San Martín de los Andes y otros destinos cordilleranos.

Mejor Informado también ha advertido anteriormente sobre la presencia de animales sueltos como un factor de riesgo en distintos tramos de las rutas neuquinas.