La Ruta de los Siete Lagos fue presentada en la trigésima edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 como un producto turístico integrado para potenciar la llegada de visitantes al sur de Neuquén durante todo el año.

Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, explicó a Mejor Informado desde La Rural de Buenos Aires que la estrategia busca poner en valor el corredor que vincula a San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful, además de sumar nuevas actividades y mejorar la conectividad de la región.

Roca destacó que la Ruta de los Siete Lagos ya es un atractivo reconocido, pero que el objetivo actual es convertir sus paisajes, actividades y eventos en una propuesta turística integral, capaz de generar movimiento económico más allá de las temporadas tradicionales.

La Ruta de los Siete Lagos busca consolidarse como producto turístico

“La Ruta de los Siete Lagos existió siempre”, explicó Roca durante la entrevista, pero señaló que la participación en la FIT permite volver a presentarla ante turistas que quizá recorrieron el circuito hace una década o más y hoy pueden encontrar nuevas propuestas.

Agustín Roca destacó en la FIT 2026 la promoción de la Ruta de los Siete Lagos y los eventos previstos para la primavera y el verano en el sur de Neuquén.

El empresario hotelero puso el foco en el carácter escénico del recorrido, sus bosques y lagos y los diferentes paisajes que ofrece según la época del año.

La propuesta compartida en la FIT 2026 reúne a San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful, con el respaldo de la provincia de Neuquén. La presencia conjunta busca mostrar al corredor como una experiencia turística que combina naturaleza, gastronomía, aventura y actividades al aire libre.

Uno de los puntos destacados por Roca es la mejora de la conectividad de internet en distintos sectores del recorrido, un elemento que puede resultar relevante tanto para los visitantes como para los prestadores turísticos.

La estrategia se suma a una promoción que ya incluye experiencias gastronómicas, actividades de montaña y propuestas interactivas durante la FIT.

Un evento de ciclismo que puede movilizar a 12.000 personas

Uno de los principales acontecimientos previstos para los próximos meses será el Gran Fondo Siete Lagos, una competencia internacional de ciclismo que conecta San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Según anticipó Roca, la edición prevista para el 22 y 23 de noviembre podría reunir alrededor de 5.000 ciclistas.

El impacto no se limitaría a los participantes. El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes estimó que, considerando acompañantes y visitantes vinculados con la competencia, el evento podría movilizar a cerca de 12.000 personas en la región.

Para el sector turístico, este tipo de acontecimientos representa una herramienta para generar actividad económica en momentos específicos del año y extender el movimiento de visitantes más allá de las temporadas de mayor demanda.

El Gran Fondo Siete Lagos ya cuenta con antecedentes de participación masiva: en 2024, Mejor Informado informó que la competencia había convocado a más de 3.500 ciclistas provenientes de Argentina y otros países de Latinoamérica.

La pesca y los eventos preparan la temporada de verano

Después del Gran Fondo, la agenda turística continuará con distintas actividades vinculadas a las fiestas de fin de año y al verano.

Roca mencionó la Navidad Cordillerana de San Martín de los Andes, las propuestas de Villa La Angostura y otras actividades culturales y musicales previstas para los próximos meses.

También destacó la pesca con mosca, cuya temporada comienza el 1 de noviembre, como uno de los productos que puede atraer visitantes durante la primavera y el verano.

La oferta se complementa con el paisaje de lagos y bosques, gastronomía, navegación, trekking y otras actividades de naturaleza. San Martín de los Andes ya viene promocionando este tipo de experiencias como parte de su estrategia para fortalecer el turismo de primavera y verano.

El corredor busca reducir la dependencia de las temporadas tradicionales

La apuesta por la Ruta de los Siete Lagos como producto turístico tiene una consecuencia económica concreta: distribuir el flujo de visitantes a lo largo del año.

La región cuenta con atractivos diferentes según la estación. En invierno, la nieve y los centros de esquí concentran buena parte de la actividad; durante los meses cálidos, toman protagonismo la pesca, los lagos, el ciclismo, el trekking, el kayak y otras propuestas de naturaleza.

San Martín de los Andes registró durante la primera semana de enero de 2026 una ocupación hotelera del 75%, de acuerdo con datos citados por Mejor Informado a partir del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

El desafío planteado en la FIT consiste en aprovechar esa diversidad para que el corredor no sea solamente un trayecto entre dos destinos, sino una experiencia turística en sí misma.

Una ruta que combina paisaje, conectividad y actividad económica

La Ruta de los Siete Lagos atraviesa uno de los sectores más reconocidos de la cordillera neuquina y conecta destinos que cuentan con perfiles turísticos diferentes.

El recorrido principal por la Ruta Nacional 40 vincula San Martín de los Andes con Villa La Angostura, mientras que Villa Traful se incorpora al circuito turístico mediante la conexión con la Ruta Provincial 65.

En ese contexto, la promoción conjunta permite ofrecer al visitante distintas alternativas dentro de una misma experiencia: alojamiento, gastronomía, actividades deportivas, naturaleza y eventos.

Para el sector hotelero y gastronómico, además, cada actividad capaz de atraer visitantes representa consumo en restaurantes, alojamientos, comercios y prestadores de servicios.

La mirada planteada por Roca durante la FIT apunta precisamente a fortalecer esa cadena y aprovechar la capacidad de la región para generar movimiento turístico durante distintos momentos del calendario.

¿Qué viene para la Ruta de los Siete Lagos?

El próximo hito será el Gran Fondo Siete Lagos del 22 y 23 de noviembre, mientras que desde noviembre también comenzará la temporada de pesca con mosca.

Más adelante llegarán las actividades de Navidad y las propuestas del verano 2026-2027.

La presentación en la FIT 2026 marca así una nueva etapa de promoción del corredor: no solamente mostrar sus paisajes, sino comercializarlo como un producto turístico integrado, con actividades, eventos y servicios capaces de generar visitas durante todo el año.