Un incendio de grandes dimensiones se produjo durante la noche del domingo en una casa ubicada sobre Avenida Koessler, en San Martín de los Andes, frente al camping del Automóvil Club Argentino.

El alerta fue recibido cerca de las 21, cuando fueron convocados los Bomberos Voluntarios de la localidad. De inmediato, tres dotaciones fueron hacia el lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron la vivienda de dos plantas con fuego generalizado en toda su estructura. Las tareas se concentraron en la extinción y posterior enfriamiento del inmueble.

El operativo permitió evitar que las llamas se propagaran hacia las viviendas linderas.

Una perrita fue rescatada del interior

La vivienda no se encontraba habitada cuando comenzó el incendio. Sin embargo, los bomberos encontraron en el interior a una perrita, que fue retirada del inmueble durante el operativo.

El animal debió ser reanimado por personal de Bomberos Voluntarios luego de quedar expuesto al humo y al fuego.

Posteriormente, fue atendido por un veterinario debido a las quemaduras y la inhalación de humo sufridas durante el siniestro.

El rescate del animal fue uno de los aspectos destacados del operativo, que se desarrolló mientras los equipos trabajaban para controlar el fuego y proteger las propiedades cercanas.

¿Qué se sabe sobre el origen del incendio?

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio.

La información difundida por la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes no atribuye el inicio del fuego a una causa determinada, por lo que será necesario aguardar las actuaciones correspondientes para establecer cómo se originó.

Tampoco se informó sobre personas heridas como consecuencia del siniestro.

El operativo involucró a tres organismos

Además de las tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Los bomberos realizaron primero las tareas destinadas a controlar el avance de las llamas y posteriormente trabajaron sobre los puntos calientes para completar el enfriamiento de la estructura.

La principal consecuencia evitada durante la intervención fue la propagación del incendio hacia las construcciones próximas.