La quinta edición del Festival Audiovisual de Neuquén (FAN) comienza este miércoles con una programación que reunirá cine argentino, producciones independientes y propuestas audiovisuales de distintos formatos. La apertura será a las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con la proyección de Nuestra Tierra, el documental de la reconocida directora Lucrecia Martel. La entrada será libre y gratuita.

Lucas Martín, coordinador de Relaciones Institucionales y organizador del FAN, brindó detalles del festival en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550. Según explicó, las expectativas para esta nueva edición son positivas, luego del crecimiento que tuvo el encuentro a lo largo de los años. Las entradas gratuitas se repartirán media hora antes de cada función en el lugar donde se realice la proyección.

La apertura del FAN será con Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Martel, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El festival se extenderá durante cinco días, de miércoles a domingo, e incluirá largometrajes, cortometrajes, videoclips y actividades destinadas a quienes forman parte del sector audiovisual. La programación se desarrollará en diferentes espacios, entre ellos el MNBA y salas de Cinépolis, que participa por tercer año consecutivo y facilita sus instalaciones para exhibir cine argentino e independiente.

Martín destacó que uno de los objetivos centrales del FAN es acercar al público películas que permanecen poco tiempo en las salas comerciales o que directamente no llegan a esos circuitos. Como ejemplo, mencionó Nuestra Tierra, de Martel, y La Virgen de la Tosquera, película que representa a la Argentina en la carrera por los premios Oscar y que tendrá una función el viernes por la noche.

La programación incluirá largometrajes, cortometrajes, videoclips y actividades vinculadas con el sector audiovisual.

El organizador también señaló que el cine argentino atraviesa un escenario complejo, marcado por cambios en las formas de consumo audiovisual, el cierre de salas y las dificultades de financiamiento. En ese contexto, consideró que los festivales cumplen un papel importante para que las producciones nacionales encuentren espectadores y puedan circular más allá de las grandes cadenas comerciales.

La programación completa del Festival Audiovisual de Neuquén se puede consultar en el sitio fangionneuken.com.ar y en la cuenta de Instagram @fan.neuken. La organización invita tanto a los amantes del cine como al público interesado en descubrir nuevas propuestas y conocer el trabajo de realizadores argentinos y patagónicos.

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