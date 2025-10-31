Neuquén vivió una cuarta edición del Festival Audiovisual Neuquén que consolidó su crecimiento con más de 60 producciones, siete sedes y una gran noche de premiación. Ya se confirmó la próxima edición para octubre de 2026. El Festival concluyó su cuarta edición con salas llenas, una comunidad cinéfila en expansión y una programación que reafirmó su lugar como el principal encuentro del cine patagónico. Durante cuatro días, la ciudad se convirtió en una gran pantalla cultural con funciones gratuitas, charlas, talleres, laboratorios de proyectos y un fuerte acompañamiento del público.

“Los espacios donde se presentaron las obras tuvieron muy buen marco de público. La cultura está viva y el Estado tiene que acompañar”, destacó María Pasqualini, secretaria jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, organizadora del evento, quien además confirmó que la quinta edición se realizará en octubre de 2026.

El FAN 2025 exhibió casi 60 producciones seleccionadas entre más de 600 inscriptas de todo el país. Siete sedes activas, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, Cinépolis, el Cine Teatro Español, el Centro Cultural Oeste, la Sala Saraco y la Escuela Superior de Bellas Artes, ampliaron la experiencia y acercaron el cine a distintos públicos, incluidos estudiantes secundarios.

La ceremonia de premiación, realizada en un clima de entusiasmo, reunió a realizadores, técnicos y espectadores. Antes de los anuncios, se recordó el significado de la estatuilla del FAN, una pieza creada por los artistas neuquinos Leandro Ricci y Juan Amorosi, que “nace de la tierra y celebra la fuerza colectiva sobre la que se construye el cine”.

“El futuro del audiovisual argentino también se escribe desde el sur”, resumieron los miembros del jurado al destacar la calidad y diversidad de las obras. Además, el Festival Rojo Sangre de Buenos Aires dejó un mensaje contundente: “Sigan viendo cine y sigan haciendo cine. Es la única manera de seguir existiendo”.

¿Quiénes son los ganadores del ciclo?

Cortometraje Federal

Mejor cortometraje: Bienvenido de Martín Jalfen y Miguel Usandivaras

Mención especial: Escena Final de Diego Kompel

Animación Breve

Mejor animación: Lona de Malena Martínez

Mención especial: Luz Diabla de Patricio Plaza, Paula Boffo y Gervasio Canda

Largometraje de Ficción

Mejor largometraje: Algo viejo, algo nuevo, algo prestado de Hernán Rosselli

Mención especial: Tesis sobre una domesticación de Javier Van de Couter

Videoclip Patagónico

Mejor videoclip: En la Montaña de Magdalena Vitale Morillo

Premio del Público: Sauna de Astier

Cortometraje Patagónico

Mejor Montaje: Censo y comportamiento de Guido De Paula y Kashik Magia

Mejor Actuación: Julián Larquier Tellarini en La Temporada de María Ulrich

Mejor Guion: Miren Felder de Malén Otaño

Mejor Sonido: El Pirquinero de Ezequiel López

Mejor Cortometraje: Censo y comportamiento de Guido De Paula

Premio del Jurado Adolescente: Anticuerpo de Ludmila Rogel y Sofía Chizzini

Largometraje Documental

Mejor documental: Dinolandia de Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi

Mención especial: El atardecer de los grillos de Gonzalo Almeida

Laboratorio Patagónico de Proyectos en Desarrollo

Cocoa Funk! de Giuliana Lombardo

Soy la que tiembla de Daniela Sánchez Kremer

El fulgor de Las Ovejas de Francisco Urretabizkaya

Menciones Especiales FAN 2025

Festival Rojo Sangre

Radio y Televisión del Neuquén (RTN)

Sobre cosas que se ven en el cielo de Diego Lumerman