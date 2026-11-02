La quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN) llegó a su cierre con la entrega de premios en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde la producción cordobesa “La noche está marchándose ya” obtuvo el reconocimiento como Mejor Largometraje Federal de Ficción.

La película está dirigida por Ezequiel Salinas y Ramiro Soncini y tiene como protagonista a Pelu, un joven que pierde su trabajo como proyectorista y decide permanecer oculto dentro del cine. Allí consigue posteriormente empleo como sereno y comienza a transitar una historia marcada por la soledad y por los vínculos que aparecen dentro de ese particular universo.

El reconocimiento fue uno de los principales de una ceremonia que reunió a realizadores y representantes de distintas producciones que participaron durante las cinco jornadas del festival.

La premiación tuvo además un segmento musical protagonizado por la cantante neuquina Magdalena Vitale, quien se presentó durante la ceremonia realizada en el MNBA.

Cinco días y 88 producciones de distintos puntos del país

La quinta edición consolidó el perfil federal del encuentro. Durante las cinco jornadas fueron exhibidas 88 obras procedentes de 16 jurisdicciones argentinas, con participación de realizadores de las seis provincias patagónicas.

La programación incluyó largometrajes de ficción, cortometrajes, animaciones y otras producciones audiovisuales, permitiendo que trabajos realizados fuera de los principales circuitos de producción y exhibición del país tuvieran pantalla en Neuquén.

La presencia patagónica constituye uno de los ejes del FAN, que funciona también como punto de encuentro entre realizadores provenientes de diferentes provincias y con distintas formas de producción y narración.

En ese sentido, el festival permite que películas y cortometrajes realizados lejos de los grandes centros de exhibición encuentren un espacio para llegar al público y establecer vínculos con otros integrantes del sector audiovisual.





El FAN ya tiene fecha para volver

Durante la ceremonia de cierre también quedó confirmada la continuidad del encuentro. La organización anunció que la sexta edición del Festival Audiovisual Neuquén se realizará en noviembre de 2027, una vez finalizado el proceso electoral de ese año.

De esta manera, el festival volverá a tener una nueva edición después de una quinta entrega que reunió producciones provenientes de buena parte del territorio argentino y terminó consagrando a “La noche está marchándose ya” como Mejor Largometraje Federal de Ficción.