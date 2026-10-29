FAN en Neuquén: charla con Lucrecia Martel y una agenda de cine argentino y producciones patagónicas

El Festival Audiovisual Neuquén (FAN) continúa este jueves 29 de octubre con una agenda que combina cine argentino, producciones patagónicas, experiencias audiovisuales y encuentros con referentes del sector. Desde la tarde, el público podrá recorrer distintas propuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Auditorio Municipal Confluencia Viva, Cinépolis y el Cine Teatro Español.

La selección incluye largometrajes de ficción y documentales, cortometrajes, animaciones, videoclips y microrrelatos patagónicos. Las actividades se desarrollan en seis sedes y el festival cerrará el domingo con Pedro en el país, documental de María Alché y Benjamín Naishtat.

Esta tarde Martel realizará una charla abierta a las 18.30 en el Cine Teatro Español. La actividad permitirá acercarse a su trayectoria y a su mirada sobre el cine, en una jornada que busca combinar proyecciones con espacios de intercambio y formación.

La reconocida cineasta argentina participará de un encuentro con el público para compartir su trayectoria y su mirada sobre el cine.

Qué se puede ver este jueves 29 de octubre en cada sede:

Museo Nacional de Bellas Artes

A las 17 con la proyección de Donde anida el tiempo, de Maximiliano Nicolás Anríquez, con una duración de 60 minutos.

De 19.30 a 21 se presentará Cortos Federales – Programa 1 , mientras que de 21 a 22 habrá una selección de animaciones breves.

, mientras que de 21 a 22 habrá una selección de animaciones breves. La jornada continuará de 22 a 23.30 con Videoclips Patagónicos .

. A las 23.30, el espacio FAN del Rock cerrará la noche con El infierno está encantador: Gulp. 1985, de Lisandro Carcavallo.

Auditorio Municipal Confluencia Viva

Desde las 16.30 hasta las 18.30 se realizará la Muestra Federal de Videoarte y Experimental , dedicada a propuestas audiovisuales de ese formato.

, dedicada a propuestas audiovisuales de ese formato. De 19 a 21, se proyectará Cortos Federales – Programa 2 , con una duración de 90 minutos.

, con una duración de 90 minutos. La última actividad de la jornada en esta sede será, de 21 a 23, la película La muerte es algo que les sucede a los demás, de Ana García Blaya.

Cinépolis Neuquén

A partir de las 21 se proyectará Cortos Patagónicos – Programa 1, una función de 60 minutos que reúne producciones de la región. La propuesta forma parte de la programación del festival dedicada a mostrar historias y realizaciones audiovisuales patagónicas.

. El Museo Nacional de Bellas Artes recibirá funciones de cortos federales, animaciones breves y videoclips patagónicos.

Cine Teatro Español

A las 18.30 se realizará una de las actividades destacadas de la jornada: una charla abierta con Lucrecia Martel, prevista hasta las 20.30. El encuentro permitirá conocer más sobre la trayectoria de la cineasta y su mirada sobre el cine, en el marco de las actividades especiales del festival.

Casa de las Leyes Espacio Cultural

Hasta las 18 se desarrolla el Laboratorio Neuquino de Proyectos en Desarrollo, una instancia de formación y acompañamiento para proyectos audiovisuales. La actividad cuenta con la participación de profesionales del sector y busca impulsar nuevas producciones de la provincia.