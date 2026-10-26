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PRESUPUESTO 2027

Ciudad por ciudad, cuáles son las obras que proyecta el Gobierno provincial para la región Confluencia

Se invertirán $614.000 millones en obras escolares, de agua y saneamiento, culturales y deportivas, de seguridad, de infraestructura vial y de turismo, entre otras. De cuáles se trata.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 09:51
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El Gobierno neuquino invertirá $614.000 millones en obras en la región de la Confluencia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió con los intendentes Mariano Gaido (Neuquén Capital), Esteban Cimolai (Centenario), Malena Resa (Plottier), Lucas Páez (Senillosa) y Pablo Di Fonzo (Villa El Chocón) para exponer los lineamientos del Presupuesto 2027 que será enviada próximamente a la Legislatura para su tratamiento.

El objetivo fue presentar las obras e iniciativas proyectadas por el Ejecutivo para cada localidad, en un espacio de intercambio que permitió a los jefes comunales obtener una mirada integral ante los nuevos desafíos que presenta la región, producto del crecimiento poblacional y la demanda de infraestructura para acompañarlo.

Figueroa planteó que el Gobierno prevé una inversión de $614.386 millones en la región Confluencia, distribuidos un 24% en obras de agua y saneamiento; un 17% en Educación, Cultura y Deportes; 17% en Vivienda y Urbanización; 16% en Generación y Distribución de Energía; 7% Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales; 7% Seguridad, Sistemas y Recursos Naturales; 5% en Medicina Asistencial; 4% en Rutas y Caminos; 2% en Turismo y 1% que estará destinado a otras finalidades.

A esto se suman las obras delegadas que ya están en desarrollo o previstas para iniciar en el próximo año, obras realizadas por empresas públicas y la asistencia financiera a los municipios.

A través de ejecución de obra pública, Neuquén busca consolidar su perfil productivo e impulsar la transformación de la matriz productiva, con nueva infraestructura que salde la deuda moral heredada y esté preparada para el Neuquén del millón de habitantes.

Obras previstas para Centenario

  • Ampliación de la red de agua potable en Cooperativas

  • La construcción de tres centros sanitarios

  • Dos complejos de seguridad

  • La refacción de la EPET 2

  • El nuevo edificio de la EPET 29

  • Desagües pluvioaluvionales

Obras previstas para Neuquén capital

  • 1.274 viviendas en seis barrios y 1.143 lotes con servicios en dos sectores

  • Ampliación del alumbrado del Parque Industrial de Neuquén

  • Refacciones en centros de atención sanitaria en cuatro barrios

  • Nueva comisaría de Alta Barda

  • Continuidad a obras de pavimentación urbano

Obras previstas para Plottier

  • EPET 9, 19 y 25

  • Construcción del paseo costero entre La Herradura y el balneario

  • Un nuevo edificio del Registro Civil

Obras previstas para Senillosa

  • Ampliación y refacción del hospital

  • La construcción de un Centro Deportivo Comunitario

  • Ampliación y refacción de las escuelas 267, 21 y la EPET 18

Obras previstas para Villa El Chocón

  • Un nuevo museo paleontológico

  • El paseo costero entre Boca del Sapo y el casco urbano

  • Un nuevo Centro Deportivo Comunitario

Obras previstas para Vista Alegre

  • Duplicación de calzada de las rutas 7 y 51

  • Reconversión del Dique Ballester

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