El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió con los intendentes Mariano Gaido (Neuquén Capital), Esteban Cimolai (Centenario), Malena Resa (Plottier), Lucas Páez (Senillosa) y Pablo Di Fonzo (Villa El Chocón) para exponer los lineamientos del Presupuesto 2027 que será enviada próximamente a la Legislatura para su tratamiento.

El objetivo fue presentar las obras e iniciativas proyectadas por el Ejecutivo para cada localidad, en un espacio de intercambio que permitió a los jefes comunales obtener una mirada integral ante los nuevos desafíos que presenta la región, producto del crecimiento poblacional y la demanda de infraestructura para acompañarlo.

Figueroa planteó que el Gobierno prevé una inversión de $614.386 millones en la región Confluencia, distribuidos un 24% en obras de agua y saneamiento; un 17% en Educación, Cultura y Deportes; 17% en Vivienda y Urbanización; 16% en Generación y Distribución de Energía; 7% Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales; 7% Seguridad, Sistemas y Recursos Naturales; 5% en Medicina Asistencial; 4% en Rutas y Caminos; 2% en Turismo y 1% que estará destinado a otras finalidades.

A esto se suman las obras delegadas que ya están en desarrollo o previstas para iniciar en el próximo año, obras realizadas por empresas públicas y la asistencia financiera a los municipios.

A través de ejecución de obra pública, Neuquén busca consolidar su perfil productivo e impulsar la transformación de la matriz productiva, con nueva infraestructura que salde la deuda moral heredada y esté preparada para el Neuquén del millón de habitantes.

Obras previstas para Centenario

Ampliación de la red de agua potable en Cooperativas

La construcción de tres centros sanitarios

Dos complejos de seguridad

La refacción de la EPET 2

El nuevo edificio de la EPET 29

Desagües pluvioaluvionales

Obras previstas para Neuquén capital

1.274 viviendas en seis barrios y 1.143 lotes con servicios en dos sectores

Ampliación del alumbrado del Parque Industrial de Neuquén

Refacciones en centros de atención sanitaria en cuatro barrios

Nueva comisaría de Alta Barda

Continuidad a obras de pavimentación urbano

Obras previstas para Plottier

EPET 9, 19 y 25

Construcción del paseo costero entre La Herradura y el balneario

Un nuevo edificio del Registro Civil

Obras previstas para Senillosa

Ampliación y refacción del hospital

La construcción de un Centro Deportivo Comunitario

Ampliación y refacción de las escuelas 267, 21 y la EPET 18

Obras previstas para Villa El Chocón

Un nuevo museo paleontológico

El paseo costero entre Boca del Sapo y el casco urbano

Un nuevo Centro Deportivo Comunitario

Obras previstas para Vista Alegre