El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió con los intendentes Mariano Gaido (Neuquén Capital), Esteban Cimolai (Centenario), Malena Resa (Plottier), Lucas Páez (Senillosa) y Pablo Di Fonzo (Villa El Chocón) para exponer los lineamientos del Presupuesto 2027 que será enviada próximamente a la Legislatura para su tratamiento.
El objetivo fue presentar las obras e iniciativas proyectadas por el Ejecutivo para cada localidad, en un espacio de intercambio que permitió a los jefes comunales obtener una mirada integral ante los nuevos desafíos que presenta la región, producto del crecimiento poblacional y la demanda de infraestructura para acompañarlo.
Figueroa planteó que el Gobierno prevé una inversión de $614.386 millones en la región Confluencia, distribuidos un 24% en obras de agua y saneamiento; un 17% en Educación, Cultura y Deportes; 17% en Vivienda y Urbanización; 16% en Generación y Distribución de Energía; 7% Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales; 7% Seguridad, Sistemas y Recursos Naturales; 5% en Medicina Asistencial; 4% en Rutas y Caminos; 2% en Turismo y 1% que estará destinado a otras finalidades.
A esto se suman las obras delegadas que ya están en desarrollo o previstas para iniciar en el próximo año, obras realizadas por empresas públicas y la asistencia financiera a los municipios.
A través de ejecución de obra pública, Neuquén busca consolidar su perfil productivo e impulsar la transformación de la matriz productiva, con nueva infraestructura que salde la deuda moral heredada y esté preparada para el Neuquén del millón de habitantes.
Obras previstas para Centenario
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Ampliación de la red de agua potable en Cooperativas
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La construcción de tres centros sanitarios
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Dos complejos de seguridad
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La refacción de la EPET 2
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El nuevo edificio de la EPET 29
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Desagües pluvioaluvionales
Obras previstas para Neuquén capital
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1.274 viviendas en seis barrios y 1.143 lotes con servicios en dos sectores
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Ampliación del alumbrado del Parque Industrial de Neuquén
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Refacciones en centros de atención sanitaria en cuatro barrios
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Nueva comisaría de Alta Barda
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Continuidad a obras de pavimentación urbano
Obras previstas para Plottier
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EPET 9, 19 y 25
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Construcción del paseo costero entre La Herradura y el balneario
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Un nuevo edificio del Registro Civil
Obras previstas para Senillosa
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Ampliación y refacción del hospital
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La construcción de un Centro Deportivo Comunitario
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Ampliación y refacción de las escuelas 267, 21 y la EPET 18
Obras previstas para Villa El Chocón
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Un nuevo museo paleontológico
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El paseo costero entre Boca del Sapo y el casco urbano
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Un nuevo Centro Deportivo Comunitario
Obras previstas para Vista Alegre
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Duplicación de calzada de las rutas 7 y 51
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Reconversión del Dique Ballester