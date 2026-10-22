Presupuesto 2027: el gobierno de Neuquén y los intendentes de la Región Vaca Muerta definieron prioridades

La elaboración del Presupuesto 2027 de Neuquén sumó una nueva instancia de diálogo entre el gobierno provincial y los municipios. Este miércoles, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la Región Vaca Muerta para analizar las prioridades de inversión y las necesidades de cada localidad.

El encuentro forma parte de una ronda de consultas impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, con el objetivo de incorporar la mirada de las autoridades locales antes de que el proyecto presupuestario sea enviado a la Legislatura provincial.

Para esta región, la planificación contempla 76 obras y una inversión de $391.774 millones en infraestructura, en un esquema que incluye áreas como educación, salud, seguridad, rutas, vivienda, agua y saneamiento.

Presupuesto 2027: qué obras e inversiones se analizan para Vaca Muerta

La propuesta presupuestaria busca articular las prioridades definidas por las distintas áreas del Ejecutivo con las demandas que identifican los intendentes en sus comunidades.

Ousset explicó que las reuniones permiten presentar el esquema de gastos e inversiones elaborado por el gobierno provincial y abrir un espacio para que las autoridades locales intervengan en la definición de las prioridades.

El objetivo de las reuniones es compartir con ellos el diagrama que cada una de las áreas hizo con relación al Presupuesto 2027 e invitarlos a participar también a definir prioridades en función de las demandas que ellos tienen en sus localidades”, señaló el funcionario.

Según detalló, la participación de los gobiernos locales puede aportar información relevante incluso en áreas que dependen de la Provincia, como salud, educación y seguridad. La cercanía con los vecinos, sostuvo, permite identificar necesidades específicas que no siempre se advierten desde una planificación general.

La inversión prevista abarca infraestructura vial, edificios educativos y sanitarios, seguridad, cultura, deporte, agricultura, ganadería, recursos naturales, generación y distribución de energía, agua potable, saneamiento, vivienda y urbanización, entre otros sectores.

Neuquén busca reducir el déficit de infraestructura

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete vinculó la planificación presupuestaria con la necesidad de responder a carencias históricas de infraestructura en la provincia.

Ousset sostuvo que Neuquén recibió un atraso en esta materia equivalente a unos 4.000 millones de dólares y afirmó que, durante la actual gestión, se invirtieron más de 1.800 millones de dólares a partir del ordenamiento del Estado y el ahorro de recursos públicos.

Para 2027, el objetivo oficial es sostener un nivel de inversión de magnitud similar, según indicó el funcionario.

La planificación alcanza a sectores que inciden directamente en la vida cotidiana de la población, desde el acceso a servicios esenciales hasta la conectividad vial y la disponibilidad de viviendas. Sin embargo, la ejecución de las obras dependerá de las definiciones finales del presupuesto y de su implementación.

El desafío de preparar a Neuquén para una etapa posterior a Vaca Muerta

Otro de los ejes planteados por el gobierno provincial fue la necesidad de pensar el desarrollo de Neuquén más allá de la producción de hidrocarburos.

La actividad de Vaca Muerta impulsa inversiones y genera recursos para la provincia, pero el Ejecutivo también busca avanzar en una estrategia que permita diversificar la matriz productiva y sostener el desarrollo económico en el largo plazo.

También estamos pensando en Neuquén post Vaca Muerta con estas inversiones, en estos días en los cuales se habla tanto de la inversión en materia hidrocarburífera, nosotros también planteamos y les trazamos a ellos cuál es el horizonte de la provincia para cuando ya no tengamos los hidrocarburos o por lo menos no sea nuestra principal fuente de ingresos”, expresó Ousset.

El funcionario señaló que el desafío consiste en coordinar las inversiones actuales con las necesidades futuras de la provincia. En ese marco, la infraestructura aparece como una herramienta para acompañar el crecimiento de las localidades y generar condiciones para otras actividades económicas.

Qué intendentes participaron de la reunión por el Presupuesto 2027

Del encuentro con las autoridades provinciales participaron los intendentes Norma Sepúlveda, de Rincón de los Sauces; Gonzalo Enrique Núñez, de San Patricio del Chañar; Fernando Banderet, de Añelo; Pedro Cuyul, de Buta Ranquil; y Rubén Figueroa, de Barrancas.

También estuvieron presentes Andrea Campo, presidenta de la comisión de fomento de Aguada San Roque; Gabriel Rojas, de Los Chihuidos; y Silvia Cruces, de Octavio Pico. La reunión contó además con la participación del delegado regional Milton Morales.

La ronda de consultas ya incluyó encuentros con autoridades del norte y del sur neuquino, y continuará con representantes de las regiones del Pehuén, Limay y la Comarca.

El objetivo es reunir las demandas de los distintos territorios y definir cómo se distribuirán los recursos provinciales en 2027, en un proceso que deberá traducirse en partidas presupuestarias y obras concretas para las comunidades de Neuquén.