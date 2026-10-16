Figueroa reunió a los intendentes de la Confluencia y anticipó 123 nuevas obras para 2027

El Gobierno de la Provincia mantiene su política de transparencia en la gestión pública y de trabajo conjunto con los gobiernos locales, formalizada a través del Pacto de Gobernanza. En el marco de ese compromiso, el gobernador Rolando Figueroa decidió explicar la planificación estratégica de los recursos y su uso responsable, traducido en obras de impacto social que mejoren la calidad de vida de los neuquinos e impulsen la transformación de la provincia, de cara a la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

Como parte de esta iniciativa, el mandatario se reunió el jueves 15 de octubre con intendentes de la región Confluencia para detallar las obras previstas en cada localidad y generar un espacio de intercambio que permita ajustar la planificación de acuerdo con las prioridades de cada comunidad.

Durante la presentación, Figueroa anunció la incorporación de 123 nuevas obras al proyecto de ley de cuentas públicas, la continuidad de otras 75 —lo que totaliza 198 intervenciones— y 32 iniciativas sugeridas. Entre las principales propuestas se destacan la construcción de viviendas, obras de saneamiento ambiental, ampliaciones de servicios, nuevos centros de salud, complejos de seguridad y establecimientos educativos para acompañar el crecimiento de Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Villa El Chocón y Vista Alegre.

La presentación del Presupuesto en Territorio se realizó días atrás en la Región del Alto Neuquén y próximamente continuará en el sur de la provincia

Gaido: "Estamos hablando de obras fundamentales para Neuquén"

Al finalizar el encuentro, el intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido refirió que “para nosotros fue muy importante tener esta reunión con el gobernador y su equipo de gobierno, conocer el presupuesto de la provincia, un presupuesto eficiente que habla de obras en toda la Confluencia y en particular en la ciudad de Neuquén. Estamos hablando obras fundamentales, como la ampliación de las colectoras cloacales, de conectividad de pluviales y otras esenciales en el ámbito educativo, y el de seguridad. Realmente muy orgulloso de este presupuesto eficiente”.

Cimolai: "Se reanima todo lo que tiene que ver con la producción"

Esteban Cimolai, jefe comunal de Centenario, también agradeció la invitación de Figueroa y aseguró que “en mis años de política, es la primera vez que lo veo, que un intendente que pueda participar en el presupuesto provincial”. Agregó que junto al gobierno de la provincia está desarrollando varias obras que acompañan el crecimiento de la ciudad y detalló: “en lo que llevamos de gestión, hemos invertido más de 41 mil millones en obras de servicio, 5000 conexiones de gas, 18000 conexiones de cloacas, obras de energía para 2000 familias. Estamos solucionando un problema de agua histórico. Estoy contento porque Centenario no solamente va creciendo en materia hidrocarburífera, sino que también se reanima todo lo que tiene que ver con la producción. Centenario está en un lugar estratégico: tenemos el beneficio de estar a tan solo 10 minutos de la capital, con todo el crecimiento y todas las obras que se están desarrollando y para nosotros también es muy beneficioso”.

Resa: "Avanzamos en trabajos conjuntos"

Por su parte, la intendenta de Plottier, Malena Resa, calificó de “muy importante” la apertura del gobierno provincial para compartir su planificación y avanzar en trabajos conjuntos y explicó que se le dará continuidad a las obras que se están ejecutando en la localidad. Puntualizó sobre la reciente inauguración de la EPET 25 y otras “como la 301, la EPET 9 y la 19 que están en este momento en construcción”. Sumó a ello la pronta inauguración del centro de Salud del barrio Los Hornos y anunció que “hace muy poquito que firmamos el Pacto de Gobernanza. Tenemos proyectada la ampliación de la planta de líquidos cloacales - que es una gran demanda que tenemos en la ciudad-, 140 cuadras de asfalto y otras obras complementarias que son muy interesantes y muy necesarias para nuestra ciudad”.

Páez: "Van a venir muchas inversiones para la localidad"

Por Senillosa, el intendente Lucas Páez, indicó al salir de la reunión: “Fue una reunión muy importante, hemos hablado del presupuesto y realizado una evaluación de todas las obras que estamos llevando a cabo. Estamos avanzando con el primer polideportivo municipal, con el Centro de Día y ahora estamos proyectando también el paseo costero para nuestra comunidad. Además, vamos a ampliar las soluciones habitacionales. Así que van a venir muchas inversiones para la localidad en materia de salud, de seguridad y también educativa”.

Di Fonzo: "Tendremos el museo paleontológico más grande de la Patagonia"

Por último, también dejó su impresión el jefe comunal de Villa El Chocón, Pablo Di Fonzo quien aseguró que el trabajo conjunto con la provincia se concretó en obras y servicios para la localidad que representa y agregó que “estamos trabajando en proyecto del nuevo museo paleontológico, que va a ser el más grande de toda la Patagonia y también con un nuevo centro deportivo que va tener capacidad para más de 400 personas” al que se sumará equipamiento. Refirió, además, el plan de infraestructura urbana con veredas y cordón cuneta. Finalmente agregó que “estamos también trabajando en algo que es muy importante para todos los Choconeses, que es el cuidado del medio ambiente y de nuestros lagos y ríos con la obra de saneamiento de nuestra localidad”.