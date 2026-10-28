El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 28 de octubre una jornada con cielo algo o ligeramente nublado en las principales localidades de la provincia de Neuquén. Las temperaturas máximas estarán entre los 21 y los 24 grados, según la ciudad.

Neuquén Capital tendrá la máxima más alta, con 24 grados, seguida por Chos Malal, con 23; San Martín de los Andes, con 22; y Zapala, con 21 grados. Las condiciones del viento variarán durante el día, tanto en dirección como en intensidad.

La mayor diferencia se observará durante las primeras horas: San Martín de los Andes tendrá una mínima de 7 grados, mientras que Neuquén Capital comenzará la madrugada con 15 grados. Hacia la noche, se espera cielo despejado en Zapala y San Martín de los Andes, mientras que en Neuquén Capital y Chos Malal continuará ligeramente nublado.

El tiempo en Neuquén Capital: máxima de 24 grados

En la ciudad de Neuquén, el pronóstico anticipa una máxima de 24 grados durante la tarde. La madrugada tendrá 15 grados, cielo algo nublado y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana, la temperatura descenderá a 13 grados, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde y la noche, el cielo estará ligeramente nublado, con viento del noreste de la misma intensidad.

Para la noche se esperan 19 grados, por lo que la temperatura se mantendrá relativamente templada al cierre de la jornada.

Zapala tendrá una máxima de 21 grados

En Zapala, la temperatura máxima llegará a 21 grados durante la tarde, mientras que por la mañana se esperan 10 grados. La madrugada comenzará con 11 grados, cielo algo nublado y viento del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, el viento rotará al noreste y aumentará su intensidad a entre 13 y 22 km/h. Durante la tarde soplará del norte con velocidades similares y cielo ligeramente nublado.

A la noche, el cielo estará despejado, con una temperatura de 15 grados y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

San Martín de los Andes tendrá la mañana más fría

San Martín de los Andes registrará la temperatura mínima más baja entre las cuatro localidades: 7 grados durante la madrugada y 8 por la mañana. En ambos períodos se espera cielo algo nublado y viento de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, con cielo ligeramente nublado y viento del este de entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a 13 grados. El viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Chos Malal alcanzará los 23 grados

En Chos Malal, el SMN prevé una máxima de 23 grados por la tarde. Durante la madrugada se esperan 11 grados, cielo algo nublado y viento del sur de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, la temperatura será de 10 grados, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde continuará algo nublado, con viento del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá a 15 grados y el cielo estará ligeramente nublado. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.