Neuquén capital recibirá el sábado 31 de octubre una jornada gratuita dedicada a la pesca deportiva, con talleres de pesca con mosca, demostraciones en vivo y una feria de prestadores y comercios del sector. La actividad se desarrollará de 10 a 15 en la Isla 132 del Paseo de la Costa y servirá como antesala de la apertura de la temporada 2026-2027, prevista para el domingo 1 de noviembre.

“Vamos a realizar una clínica y a presentar a todos los prestadores de la ciudad de Neuquén que ofrecen actividades vinculadas con esta modalidad turística”, explicó Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén en diálogo con Entretiempo por AM550. La propuesta apunta tanto a quienes quieren iniciarse en esta práctica como a los pescadores que buscan perfeccionar sus técnicas.

Cayol destacó que la jornada permitirá conocer la oferta local relacionada con la pesca y las actividades al aire libre. También señaló que la intención es acercar al público a los servicios y comercios que acompañan el desarrollo de esta actividad en la capital neuquina.

Los talleres tendrán opciones para principiantes y avanzados

La clínica estará a cargo de Pablo Rodrigo López, quien brindará dos talleres con distintos niveles de dificultad. La clase para principiantes se realizará de 11 a 12.30, mientras que la propuesta para pescadores con más experiencia será de 13 a 15.

La entrada será libre y gratuita. Durante el encuentro también habrá demostraciones y una feria con expositores vinculados con la pesca deportiva, para que los asistentes puedan conocer distintas alternativas y equipamientos relacionados con esta práctica.

El secretario de Turismo y Promoción Humana remarcó que la actividad no se limitará al aprendizaje de técnicas. “Buscamos que no sea solamente una actividad de pesca deportiva, sino también una oportunidad para disfrutar del río, nadar, recorrerlo y compartir una experiencia en familia”, sostuvo.

En ese sentido, Cayol mencionó las flotadas de pesca como otra alternativa para quienes quieran disfrutar del río Limay. La propuesta busca ampliar las opciones de turismo de naturaleza y mostrar las experiencias que se pueden realizar en Neuquén durante la temporada.

La temporada comenzará el 1 de noviembre

Aunque la clínica se desarrollará un día antes de la apertura oficial, durante el sábado no estará habilitada la pesca en el agua. La temporada comenzará el domingo 1 de noviembre, según confirmó Cayol durante la entrevista.

Los permisos de pesca ya se encuentran disponibles. El funcionario contó que habían conversado con personal de Fauna para evaluar su participación en la jornada, con la posibilidad de vender permisos y revisar los equipos para que los pescadores puedan salir con todo en regla.

La propuesta busca ampliar las opciones de turismo de naturaleza y mostrar las experiencias que se pueden realizar en Neuquén durante la temporada

La actividad también permitirá conocer a prestadores turísticos que ofrecen experiencias relacionadas con el río y la pesca deportiva. De esta manera, la Municipalidad busca vincular la práctica recreativa con la oferta turística de la ciudad.

Cayol anticipó el anuncio de la Fiesta de la Confluencia

Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a los preparativos de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se realizará en Neuquén del 18 al 21 de febrero de 2027. Adelantó que la presentación de la grilla artística completa tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, a partir de las 8, en el Alto Comahue Shopping.

“Queremos mantener la expectativa hasta mañana a las 8”, comentó Cayol al hablar de las pistas que comenzaron a circular en las redes sociales sobre los artistas que participarán del festival. La presentación se realizará mediante una conferencia de prensa y no estará abierta al público.

Además de los nombres de los músicos, el anuncio incluirá información sobre propuestas turísticas, paquetes y alternativas para quienes viajen a la capital neuquina. Cayol coincidió en que la celebración moviliza visitantes y genera actividad económica, especialmente para los sectores hotelero y gastronómico.

Por lo pronto, la agenda inmediata comenzará este sábado en la Isla 132, con una propuesta gratuita para aprender sobre pesca con mosca y conocer las opciones que ofrece Neuquén junto al río Limay. La apertura de la temporada llegará al día siguiente, el 1 de noviembre.