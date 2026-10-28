El Gobierno de Neuquén habilitó un descuento del 30% en parte de la factura de electricidad para hoteles, cabañas, hosterías, restaurantes y otros establecimientos turísticos y gastronómicos. El beneficio tendrá una vigencia inicial de seis meses y está destinado a los comercios que reciben el servicio del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

La bonificación busca aliviar los gastos de funcionamiento de una actividad que necesita electricidad para la iluminación, la calefacción y el mantenimiento de sus instalaciones. La medida alcanza a prestadores de toda la provincia que cumplan con las condiciones del Programa de Eficiencia Energética del Sector Turístico.

El descuento alcanza a una parte de la factura eléctrica

La reducción del 30% se aplicará sobre los cargos por capacidad de suministro y consumo de energía. No incluirá impuestos ni otros conceptos adicionales, por lo que el descuento no se calculará sobre el total de la factura.

El beneficio se verá reflejado en las facturas mensuales una vez que la solicitud haya sido aprobada. Los establecimientos podrán pedir una renovación al finalizar los seis meses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El beneficio tendrá una vigencia inicial de seis meses y está destinado a los comercios que reciben el servicio del Ente Provincial de Energía del Neuquén

La iniciativa se apoya en el Decreto Provincial 938/2025, que creó el Programa Provincial de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía. La implementación estará a cargo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo.

Qué requisitos deben cumplir los establecimientos

Pueden solicitar la bonificación hoteles, hosterías, apart hoteles, complejos de cabañas, hostels, campings, restaurantes, bares y confiterías. Los alojamientos deben tener la habilitación turística provincial vigente, mientras que los locales gastronómicos necesitan contar con la licencia comercial correspondiente.

Además, los solicitantes deben cumplir tres condiciones: recibir el suministro eléctrico del EPEN con una tarifa no residencial, no registrar deudas con el organismo y completar el formulario con los datos requeridos. La presentación del trámite no asegura la aprobación automática, ya que cada solicitud será evaluada.

El programa también contempla medidas para reducir el consumo de energía. Por eso, los beneficiarios deberán presentar un Plan de Mejora de la Eficiencia Energética durante la vigencia del descuento o para solicitar su renovación, según lo que determine la autoridad de aplicación.

Cómo hacer el trámite

Los interesados deben completar la inscripción por internet mediante el portal provincial TRAMITUR, disponible en el sitio oficial de trámites de Neuquén. Antes de iniciar la gestión, conviene verificar que el establecimiento tenga sus habilitaciones vigentes y que la cuenta del EPEN no registre deudas.

Para consultar los requisitos o pedir asesoramiento, los prestadores pueden escribir a tramitur@neuquen.gov.ar. La aprobación permitirá acceder a la bonificación durante el período previsto, mientras que el plan de eficiencia energética apunta a reducir el consumo y los gastos de los establecimientos a largo plazo.