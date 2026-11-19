El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) intervino este jueves 19 de noviembre en un operativo para asistir a una mujer de 72 años que había amenazado con arrojarse desde el balcón de un departamento ubicado en un décimo piso, en el centro de Neuquén capital.

La emergencia comenzó con varios llamados de vecinos y personas que transitaban por el sector. Ante el riesgo de vida, la central activó el protocolo Código Rojo y envió un equipo de Factor Humano, integrado por un psicólogo de guardia, además de una ambulancia con médico y enfermero.

La mujer recibió contención psicológica y verbal, y posteriormente fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde quedó internada para ser evaluada por el equipo de Salud Mental. Así lo confirmó Andrés Herrero, director del SIEN, en una entrevista con el programa "Entretiempo", que se emite por AM550 La Primera.

El operativo del SIEN para asistir a la mujer

La intervención comenzó después de que la central de emergencias recibiera numerosas comunicaciones de vecinos que advertían que una mujer podía arrojarse al vacío desde un edificio del centro neuquino.

Según explicó Herrero, algunos vecinos también consiguieron comunicarse telefónicamente con el hijo de la mujer y dieron aviso al Comando de la Policía.

Ante la gravedad de la situación, los radiooperadores activaron inmediatamente el protocolo Código Rojo, destinado a emergencias con riesgo de vida.

El primer equipo en ser movilizado fue el de Factor Humano, que cuenta con un profesional de Salud Mental. El psicólogo de guardia llegó al lugar aproximadamente tres minutos después de recibida la alerta.

En paralelo, el SIEN despachó otra unidad sanitaria con un médico, un enfermero y un chofer para garantizar la asistencia médica.

La mujer pidió hablar con el psicólogo del SIEN

Cuando el profesional de Factor Humano llegó al edificio, ya se encontraban allí el hijo de la mujer, personal policial y mediadores de la Policía.

Aunque los primeros llamados advertían que la mujer estaba prácticamente sobre el balcón, con parte de su cuerpo hacia el exterior, el escenario que encontró el psicólogo fue diferente: estaba sentada en un sillón del comedor, acompañada por su hijo y los efectivos que intervenían.

La mujer, de 72 años, vive sola, es autoválida y, según precisó Herrero, no presenta patologías de salud mental conocidas.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue que la propia mujer manifestó su intención de conversar con el psicólogo del SIEN. Durante el encuentro, incluso expresó que le gustaría realizar terapia con ese profesional.

El equipo pudo establecer un diálogo, realizar una intervención de contención emocional y verbal y avanzar con el traslado sanitario.

La trasladaron al hospital Castro Rendón para una evaluación

Una vez concretada la intervención, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde permanecía internada al momento de la entrevista.

Herrero explicó que iba a ser evaluada por el equipo de Salud Mental del establecimiento sanitario para determinar los pasos a seguir.

El director del SIEN no brindó detalles sobre las circunstancias personales que desencadenaron la situación ni sobre las razones que llevaron a la mujer a manifestar su intención de saltar desde el edificio.

El SIEN tiene un psicólogo disponible a través del 107

Más allá del operativo, Herrero aprovechó la entrevista para recordar que el SIEN cuenta con un servicio de atención psicológica telefónica.

El psicólogo de la central de emergencias está disponible todos los días, de lunes a lunes, entre las 8 y las 24. Las personas que atraviesen situaciones de depresión, angustia o la pérdida de un familiar pueden comunicarse al 107 y solicitar hablar con el profesional.

El servicio también dispone de un pediatra que puede escuchar y orientar a familias que tengan hijos enfermos, a través del mismo número.

"Estamos para cuidarlos y acompañarlos. No duden en llamar cuando necesiten hablar con una persona neutral, en este caso, con nuestro psicólogo", expresó Herrero.

Este recurso amplía el rol del sistema de emergencias: además de responder ante accidentes y situaciones médicas urgentes, permite que las personas puedan solicitar acompañamiento profesional ante momentos de angustia emocional.

El trabajo conjunto entre el SIEN y la Policía

Herrero destacó la coordinación entre los radiooperadores del SIEN, el equipo de Factor Humano y los efectivos policiales que participaron del procedimiento.

También agradeció la intervención de los mediadores policiales, el acompañamiento del hijo de la mujer y la preocupación de los vecinos que dieron aviso sobre lo que estaba sucediendo.

La entrevista completa: