Un video grabado por vecinos y difundido rápidamente en las redes sociales expuso los momentos de desesperación que se vivieron este jueves 19 de noviembre por la mañana en pleno centro de Neuquén. En las imágenes, registradas en la esquina de Buenos Aires y Alberdi, se escuchan los gritos de peatones que intentaban evitar que una mujer mayor cayera desde un décimo piso.

“No lo haga”, “que vaya alguien, carajo” y “se va a caer” son algunas de las frases que quedaron registradas en la filmación. A los gritos se sumaron las bocinas de los vehículos que circulaban por el sector, en medio de una situación que generó conmoción entre quienes pasaban por el lugar.

El episodio ocurrió pasadas las 9, a pocas cuadras del Monumento a San Martín. La situación fue advertida por vecinos que escucharon gritos y observaron que una mujer, de entre 80 y 90 años, tenía parte del torso y una pierna fuera de la ventana del edificio.

Los gritos de los vecinos y el dramático rescate

En declaraciones a AM550, una comerciante de la zona contó cómo vivió los momentos previos al operativo: “Yo escuchaba los gritos de todo el mundo”, relató.

Otros testimonios dieron cuenta de la preocupación que generó la escena. “Hay mucha gente en ese edificio que vive sola”, señalaron vecinos, mientras que una de las personas que presenció la situación describió que la mujer parecía estar desorientada: “Para mí estaba como perdida”.

También contaron que la mujer sacaba una pierna por la ventana y luego volvía a meterla, en una secuencia que mantuvo en alerta a quienes estaban en la calle.

Un video registró los gritos, las bocinas y la desesperación de los peatones. Foto: Mejor Informado.

Ante la gravedad de la situación, varios vecinos ingresaron al edificio para intentar ayudarla. Según los testimonios, un hombre de aproximadamente 35 años rompió la puerta del departamento y, con la colaboración de otras personas, lograron acercarse a la mujer y ponerla a resguardo antes de la llegada de las fuerzas de emergencia.

El operativo en pleno centro de Neuquén

Tras la alerta se desplegó un importante operativo con la intervención de la Policía de Neuquén, Bomberos especializados en trabajos en altura y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

En un primer momento, la presencia de los bomberos especializados generó preocupación entre los vecinos, debido a que se evaluaba la posibilidad de tener que realizar un rescate desde el exterior del edificio.

Hubo un amplio despliegue de Bomberos y Policía de Neuquén. Foto: Mejor Informado.

Finalmente, no fue necesario que los bomberos ingresaran para concretar una maniobra de rescate en altura. La mujer fue trasladada en camilla por el ascensor con asistencia del personal del SIEN.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál era su estado de salud ni si vivía sola o acompañada.





