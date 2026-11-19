A las 10 de este jueves 19 de noviembre se desplegó un gran operativo en pleno centro neuquino, a cuadras del Monumento a San Martín, por una persona que intentaría tirarse de un edificio.

El hecho es en calle Buenos Aires y Alberdi, en un alto edificio, donde se alertó por una persona que intentaba tirarse del mismo.

Por lo que se sabe, es una mujer que intentó arrojarse del octavo piso. La misma tendría entre 80 y 90 años y fue vista por los vecinos con parte del torso y una pierna fuera de la ventana.

Según vecinos, antes de que llegue la policía, un vecino pateó la puerta de su departamento para ayudarla. Por el momento no se supo si la mujer vivía sola o con familia.

Estuvo presente Policía de Neuquén y el cuerpo de Bomberos especializado en alturas. La alerta habría comenzado porque los vecinos oyeron gritos.

Afortunadamente Bomberos no debió ingresar y el SIEN la iba a bajar en camilla por ascensor, ya que aparentemente no alcanzó a arrojarse aunque se desconoce su estado de salud.

En la zona aún queda personal policial y hubo congestión vehicular.