Este miércoles se realizó la presentación de las nuevas unidades de COLE que conformarán el servicio de transporte público que se presta en la ciudad de Neuquén. En el evento, realizado en el parque Jaime de Nevares, se destacó la importancia del sistema y su trayectoria, que en febrero cumple 4 años desde que funcionan.

Se suman 10 unidades 0km, marca Mascarello, motor Volkswagen con las mismas prestaciones que todas las unidades: aire acondicionado, calefacción, seguimiento satelital, validador de boleto estudiantil, entre otras.

Uno de los boletos más baratos del país

La Secretaría de Jefe de Gabinete, María Pasqualini, recordó cuando el intendente Gaido tomó la decisión de cambiar el sistema de transporte y fue una de las decisiones más "acertadas, porque hoy 113 mil pasajeros todos los días toman la decisión de elegir nuestro transporte público".

Los COLE recorren todos los barrios de la ciudad y cuentan con altas frecuencias, las cuales se van actualizando en la app con los horarios y paradas. Las unidades tienen un promedio de 3 años de antigüedad y permanentemente se renuevan, como las 10 presentadas hoy.

Pasqualini destacó que además se apunta a un transporte sostenible con unidades eléctricas, como los bus turísticos. "No solo las usa el turismo, sino también los vecinos y vecinas, próximamente vamos a incorporar nuevas unidades eléctricas", adelantó.

Además manifestó que se refleja un crecimiento sostenido por mes del uso del transporte, por lo cual la decisión de crear la marca COLE fue "una decisión totalmente acertada, que acompaña a una ciudad en crecimiento".

Todos los días alrededor de 250 mil vehículos circulan por Neuquén y el transporte público permite disminuir los embotellamientos y el tránsito.

También recordó que el boleto cuesta $1690, siendo uno de los boletos más baratos del país además de ofrecer descuento por el Boleto Estudiantil.

Un servicio que logró adaptarse

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, manifestó que la marca se ha posicionado en la ciudad y la muestra clara es la cantidad de transacciones, alrededor de 113 mil transacciones día que en promedio usan el servicio de transporte.

"Este gran desafío que tenemos por delante para que los vecinos de la ciudad tengan un servicio acorde a las características y a la modernidad y que lo elijan", manifestó y agregó que se sigue trabajando para que "sea el mejor transporte del país".