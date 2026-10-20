Hub de transporte, paseos costeros y un nuevo museo paleontológico: Neuquén transforma su infraestructura turística

El Gobierno de Neuquén presentó, en el ámbito de la experiencia Neuquén Vive, un conjunto de obras vinculadas a transformar la infraestructura turística, mejorar la conectividad y ampliar la oferta de atractivos y servicios en distintos puntos del territorio. Los proyectos anunciados suman una inversión prevista de $413.800 millones y abarcan espacios públicos, transporte, turismo termal, eventos y patrimonio paleontológico.

Uno de los puntos corresponde al nuevo Hub de Transporte de Neuquén capital, que contempla una inversión estimada de $180.000 millones. La iniciativa prevé ampliar la superficie actual de 5.000 a 50.000 metros cuadrados e integrar distintos medios de movilidad para fortalecer la conectividad y la infraestructura destinada al movimiento de pasajeros.

El proyecto incluye la ampliación del sector aeroportuario, la incorporación de cuatro nuevas puertas de embarque y la integración de terminales ferroviarias y de ómnibus. También contempla estacionamientos, un hotel, un centro comercial y espacios para eventos, con el objetivo de concentrar servicios de transporte y actividades complementarias en un mismo complejo.

En este sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, comentó que “en Neuquén tomamos la decisión de ordenar el Estado y orientar los recursos hacia inversiones estratégicas que nos permitan acompañar el crecimiento de la provincia”.

La inversión “representa una apuesta concreta por el turismo, porque sabemos que cuando el Estado invierte en infraestructura, conectividad y nuevos servicios, genera las condiciones para que el sector privado también invierta, se creen puestos de trabajo y se desarrollen nuevas oportunidades”, manifestó la ministra.

Otro de los proyectos destacados es la construcción de nueve paseos costeros, que demandarán una inversión de $131.800 millones y sumarán 34 kilómetros de nuevos espacios públicos. Las intervenciones se realizarán en Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé, Andacollo, Moquehue, Neuquén capital, Centenario, Plottier y Senillosa. Con estas obras, la provincia proyecta completar 70 kilómetros de costa acondicionada en todo el territorio.

Los paseos incluirán parques, sendas peatonales, ciclovías, miradores y sectores recreativos, con la finalidad de recuperar los entornos naturales y ampliar las posibilidades de uso público de las costas. Además de mejorar los espacios de encuentro para residentes y visitantes, las intervenciones buscan fortalecer el atractivo turístico de las localidades alcanzadas.

En materia de turismo termal, se anunció la renovación integral del Complejo Termal de Copahue, con una inversión estimada de $36.000 millones. La obra permitirá duplicar la superficie de las instalaciones, que pasarán de 4.000 a 8.000 metros cuadrados, e incorporará un circuito termal colectivo, áreas de tratamientos, 25 cabinas de balneoterapia individual y 20 de fangoterapia.

El proyecto también prevé espacios para aplicaciones de algas, vapores e inhalaciones, además de 10 cabinas destinadas a masajes y rehabilitación. A esto se sumarán un hotel y un restaurante, con el propósito de modernizar los servicios de uno de los principales destinos termales de la Patagonia y ampliar las alternativas vinculadas con el bienestar y la salud.

La agenda contempla fortalecer el turismo de reuniones con tres nuevos centros de convenciones en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes. La inversión conjunta prevista es de $42.000 millones y las edificaciones sumarán aproximadamente 8.000 metros cuadrados, con auditorios multipropósito, salas de capacitación, áreas gastronómicas y espacios para encuentros institucionales, culturales y turísticos. Estas instalaciones complementarán al Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la capital provincial, y permitirán ampliar la capacidad de los destinos para recibir congresos, reuniones corporativas y jornadas profesionales.

Por último, se anunció la construcción del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, en Villa El Chocón, con una inversión prevista de 24.000 millones de pesos. El edificio tendrá 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles e incluirá salas de exposiciones, una sala inmersiva, exhibidores con piso de vidrio, laboratorios, áreas de investigación, talleres y un auditorio.

La propuesta se completará con un parque lineal paleontológico sobre la costa del lago Ramos Mexía, que vinculará la nueva infraestructura con el entorno natural. En conjunto, las obras anunciadas en Neuquén Vive incluyen inversiones en conectividad, espacios públicos, servicios termales, turismo de reuniones y patrimonio científico y cultural, con proyectos distribuidos en distintas regiones de la provincia.