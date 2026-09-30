La Municipalidad de Neuquén actualizará desde octubre la tarifa del transporte público urbano COLE, que pasará de $1.390 a $1.690, con un incremento del 22%. La modificación surge del análisis mensual de los costos del servicio y alcanzará a los pasajeros que utilizan los colectivos en la ciudad.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que la actualización responde a la evolución de los componentes que sostienen el sistema, entre ellos el combustible, que aumentó un 25% entre marzo y septiembre de 2026.

El nuevo valor todavía debe completar el procedimiento administrativo. Una vez firmado y publicado el decreto, el municipio iniciará la actualización de los validadores, un proceso que, según estimó el funcionario, demandará aproximadamente siete días.

Cuánto aumentará el boleto del COLE en Neuquén

El boleto básico del transporte urbano tendrá un incremento de $300, al pasar de $1.390 a $1.690. La variación representa una suba del 22% respecto de la tarifa vigente hasta septiembre.

La última actualización había sido aplicada en marzo. Desde entonces, el municipio realizó un seguimiento de los costos operativos para determinar el nuevo valor del servicio.

Entre las variables analizadas se encuentra el combustible, cuyo incremento del 25% en el período considerado superó la variación que tendrá la tarifa básica.

Neuquén compara su tarifa con otras ciudades del país

Según el relevamiento utilizado por la Municipalidad, el boleto de Neuquén se mantendrá por debajo de los valores informados para varias ciudades y jurisdicciones argentinas.

Bariloche: $2.333,30

Córdoba: $2.150

AMBA-PBA (subsidiado): $2.142,81

Santa Fe: $2.111,11

Cipolletti: $1.800

General Roca: $1.700

Neuquén (desde octubre): $1.690

AMBA-Nación (subsidiado): $1.337,06

AMBA-CABA (subsidiado): $1.180,44

Espinosa sostuvo que Neuquén ocupa el puesto 33 sobre 35 jurisdicciones en el relevamiento municipal y que solamente CABA presenta una tarifa inferior, debido a su esquema de subsidios.

La comparación incluye sistemas con diferentes estructuras de financiamiento. Por eso, los valores permiten observar las diferencias nominales entre tarifas, pero no explican por sí solos cuánto cuesta prestar el servicio en cada ciudad ni qué proporción financia cada jurisdicción.

Por qué aumenta el boleto del transporte público

La actualización se fundamenta en el análisis periódico de la estructura de costos del COLE. El municipio contempla la evolución de los principales componentes necesarios para mantener la prestación del servicio.

Uno de los datos destacados es el aumento del combustible, que registró una variación del 25% entre marzo y septiembre de 2026. Ese incremento fue superior al 22% de actualización previsto para el boleto.

El contexto económico también forma parte de los argumentos presentados por el municipio. Desde 2023, la inflación acumulada en Argentina supera el 900%, según la información consignada en el comunicado oficial y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Cuándo comenzará a regir la nueva tarifa

La aplicación del boleto de $1.690 depende de la firma y publicación del decreto correspondiente y de la posterior actualización de los validadores del sistema COLE.

De acuerdo con Espinosa, el procedimiento técnico y administrativo demandará aproximadamente siete días una vez cumplidos los pasos previstos.

Por el momento, la comunicación municipal establece que el nuevo valor corresponde a octubre, pero no precisa en la información suministrada el día exacto en que se verá reflejado en las máquinas de cobro.