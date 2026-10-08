La Municipalidad de Neuquén informó que este jueves 8 de octubre permanecerá cerrado hasta las 18 el cruce de Chaneton y Gran Avenida, debido a nuevos trabajos vinculados a la transformación de la exRuta Nacional 22. El corte se realizará mientras los equipos avanzan con la instalación de una nueva cañería de agua en ese sector.

La interrupción del tránsito obligará a quienes circulen por la zona a buscar vías alternativas durante el desarrollo de las tareas. Desde el municipio solicitaron además respetar la señalización colocada en el lugar para evitar inconvenientes y facilitar el avance de los trabajos.

Una obra con varios frentes

El corte forma parte de una obra de mayor escala que busca transformar la antigua traza de la Ruta Nacional 22 en la Gran Avenida, uno de los principales proyectos viales que se ejecutan actualmente en la ciudad de Neuquén. Los trabajos avanzan con distintos frentes abiertos a lo largo de toda la traza.

El cruce de Chaneton y Gran Avenida permanecerá cerrado por trabajos de nuevas cañerías. Foto: Mejor Informado.

En simultáneo se realizan tareas de desagües pluviales, veredas, bicisenda, iluminación, accesos para los frentistas y la conformación de cinco carriles, además de las obras de infraestructura necesarias para completar la nueva avenida. Los trabajos se extienden desde el sector del puente carretero y el área de Linares y Cipolletti hasta la intersección de Gran Avenida y Gatica.

El objetivo es terminar antes de fin de año

La Municipalidad mantiene como objetivo finalizar la obra antes de que termine 2026 y prioriza en esta etapa los trabajos sobre la calzada para poder habilitar progresivamente la circulación vehicular. Luego, se continuará con las tareas previstas en las colectoras y otros sectores de la traza.

a obra de la Gran Avenida avanza con nuevos trabajos para mejorar la circulación. Foto: Mejor Informado.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que el propósito es avanzar con la parte vial para habilitar etapas de circulación de manera progresiva y sostuvo: “Nosotros queremos para fin de año tener esta obra lista”. Mientras tanto, los cortes y desvíos continuarán siendo parte de la dinámica de una obra que busca modificar uno de los principales accesos y corredores de la ciudad.