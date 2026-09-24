La obra de la Gran Avenida avanza sobre uno de los sectores comerciales más importantes de Neuquén y, mientras continúan los trabajos, la Municipalidad amplió el esquema de beneficios destinado a los negocios ubicados en la zona.

La nueva medida alcanzará a más de 600 comercios. De ese total, 203 ya estaban incluidos en la primera etapa y ahora se incorporarán otros 400 establecimientos ubicados en las calles transversales a la avenida, desde Gatica hasta el puente carretero.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó en el aire de La mañana es de La Primera, que se emite por la AM550, sobre el alcance de la ampliación y remarcó que se trata de una extensión de la medida original.

“Con la medida anterior habíamos llegado a 203 comercios frentistas a la avenida. Ahora con esta medida se suman 400 comercios más. Vamos a estar con un acompañamiento de alrededor de 600 comercios”, adelantó.

El beneficio llegará a más locales

El nuevo cuadrante comprende los comercios ubicados en las calles transversales a la Gran Avenida. Hacia el norte, el área se extiende hasta Alcorta y Perito Moreno, mientras que hacia el sur alcanza las calles Montevideo, Chile y Chubut.

La normativa establece que los locales que tengan una facturación anual inferior a 2.000 millones de pesos quedarán exentos del pago de la licencia comercial desde el 1 de octubre.

Para los establecimientos con mayores niveles de facturación se estableció un esquema escalonado, de manera que el porcentaje de descuento disminuya a medida que aumenta el volumen de ventas.

Los comercios que facturen entre 2.000 y 3.000 millones de pesos tendrán una reducción del 35 por ciento. Para quienes lleguen hasta los 6.000 millones, la rebaja será del 20 por ciento.

La escala continúa con un descuento del 15 por ciento para ingresos de hasta 10.000 millones de pesos y del 10 por ciento para aquellos negocios que facturen hasta 15.000 millones.

Una ayuda que seguirá después de la inauguración

El alivio no estará limitado al período más intenso de los trabajos. La exención del 100 por ciento tendrá vigencia durante toda la ejecución de la obra y se extenderá por otros 90 días después de la inauguración de la traza.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, explicó que la intención es acompañar a los comerciantes durante el período en que la intervención pueda afectar el movimiento habitual de los locales.

“La intención es que se puedan recuperar rápidamente y aliviar las cargas en este tiempo”, valoró el funcionario.

La medida representa un impacto directo de alrededor de 1.000 millones de pesos para las arcas municipales, de acuerdo con lo informado durante la presentación.

Pasqualini vinculó esta decisión con la situación económica que atraviesan los comercios y las familias.

“Somos eficientes, pero no somos un Estado ausente y esto tiene que quedar absolutamente claro”, marcó posición la jefa de Gabinete.

El pedido de los comerciantes también llegó a la mesa

La ampliación del beneficio surgió a partir del diálogo entre el municipio y la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan).

El secretario de la entidad, Daniel González, destacó la recepción que tuvieron las propuestas planteadas durante las conversaciones con el Ejecutivo municipal.

“Tuvimos una muy buena recepción”, aseguró.

Desde el sector comercial también remarcaron la continuidad de ese vínculo. El prosecretario de Acipan, Carlos Algueró, sostuvo:

“El municipio siempre ha estado a la altura en estos momentos, siempre nos ha escuchado”, expresó.

El acompañamiento tributario se complementará con otras medidas que todavía están bajo análisis. Equipos técnicos de distintas áreas municipales trabajan en acciones destinadas a facilitar la accesibilidad peatonal y vehicular y mejorar el flujo hacia los locales.

La obra que busca cambiar el movimiento de la zona

Mientras se aplican estas medidas, continúan los trabajos de la Gran Avenida, que incluyen una intervención de gran escala en materia pluvial y de conectividad.

El objetivo de las acciones complementarias es que los comercios puedan mantener mayor visibilidad y accesibilidad durante el avance de la obra.

Algueró explicó que las alternativas que se estudian apuntan a que los locales puedan atravesar este período con herramientas adicionales.

“Se están buscando estas medidas para que esto sea un paliativo y entonces los comercios del sector puedan ser más visibles”, explicó el directivo.

Para Pasqualini, la transformación que está en marcha tendrá un impacto que excederá el período de ejecución de los trabajos.