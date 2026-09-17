Los jóvenes salen a celebrar y la Policía de Neuquén ya prepara un operativo para que no haya incidentes y que disfruten de una jornada tranquila. Anticipándose a los festejos por el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, como todos los años habrá controles especiales.

Se trata de un dispositivo especial de prevención y seguridad para evitar tanto peleas como consumo de alcohol en la vía pública, robos o destrozos.

El despliegue se hará desde este jueves 17 de septiembre hasta el 22 de septiembre, contemplando que llega el fin de semana y se celebran ambas fechas. El operativo comenzará en la mañana de esta jornada y finalizará en la mañana del 22.

Las zonas donde habrá más controles, ya que es donde suelen concentrarse los jóvenes aprovechando el buen clima y la naturaleza, es en la Isla 132. Se instalarán puestos preventivos en los accesos por calle Río Negro y Linares.

Además, habrá patrullajes en moto, bicicleta y autos por los alrededores del río. Se harán recorridas preventivas en todo el sector y no se permitirá el ingreso de vehículos a la isla por el peligro que conlleva frente a la masividad de gente que esperan.

Por último, la policía aclaró que no se permiten elementos punzocortantes, tampoco se puede ingresar con bebidas alcohólicas ni heladeras portátiles que contengan estas.