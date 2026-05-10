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Operativos de rutina

Controles en la Isla 132: diez vehículos fueron secuestrados por alcoholemia positiva

Los vehículos no presentaban documentación obligatoria y además sus conductores dieron positivo en alcoholemia.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 15:28
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En la madrugada este domingo, personal policial llevó adelante un importante operativo de prevención y control en el sector de Isla 132.

El despliegue inició a la 01:00 y se extendió hasta las 03:30, contando además con la participación de personal de Tránsito Municipal. Durante el operativo se realizaron controles vehiculares e identificación de personas, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir conductas que pudieran poner en riesgo a terceros en el sector costero de la ciudad.

Como resultado de los procedimientos efectuados, inspectores municipales procedieron al secuestro de diez vehículos por alcoholemia positiva y falta de documentación obligatoria para circular.

Finalmente, los elementos secuestrados fueron trasladados al predio de secuestro municipal.

 

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