En la madrugada este domingo, personal policial llevó adelante un importante operativo de prevención y control en el sector de Isla 132.

El despliegue inició a la 01:00 y se extendió hasta las 03:30, contando además con la participación de personal de Tránsito Municipal. Durante el operativo se realizaron controles vehiculares e identificación de personas, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir conductas que pudieran poner en riesgo a terceros en el sector costero de la ciudad.

Como resultado de los procedimientos efectuados, inspectores municipales procedieron al secuestro de diez vehículos por alcoholemia positiva y falta de documentación obligatoria para circular.

Finalmente, los elementos secuestrados fueron trasladados al predio de secuestro municipal.