Se viene la Fiesta del Queso Cordillerano en Junín de los Andes para recibir a la Primavera a todo sabor

A días del comienzo de la primavera, Junín de los Andes suma una nueva propuesta para quienes disfrutan de las escapadas gastronómicas y los sabores regionales de la Patagonia. Este domingo 20 de septiembre se realizará la primera edición de la Fiesta del Queso Cordillerano, un evento que combinará producción local, cocina en vivo, música y actividades recreativas en un entorno natural privilegiado de la cordillera neuquina.

La cita será en el establecimiento Las Vertientes, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, donde desde las 11 y hasta las 18 aproximadamente se desarrollará una jornada pensada para toda la familia, con entrada libre y una fuerte apuesta al turismo gastronómico.

Además de probar exquisitos productos, las personas que se sumen a la Fiesta del Queso Cordillerano podrán disfrutar de un domingo en un entorno privilegiado - Foto: Neuquén Informa

Una fiesta para descubrir los sabores de la cordillera neuquina

La iniciativa es impulsada por el chef embajador de la Gastronomía Neuquina, Claudio Abraham, junto a Christian Croissant, propietario del tambo y la quesería artesanal Las Vertientes.

Durante la jornada, los visitantes podrán degustar distintas propuestas elaboradas con quesos producidos en el establecimiento, además de conocer el trabajo que se realiza en uno de los emprendimientos agroturísticos más destacados de la región.

Participarán cocineros de San Martín de los Andes, integrantes de la agrupación Chef Embajadores Neuquinos y representantes de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, quienes elaborarán platos donde el queso será el gran protagonista.

El establecimiento Las Vertientes elabora sus productos con leche de sus vacas Jerseys - Foto: Neuquén Informa

Un encuentro con presencia internacional y actividades para toda la familia

Uno de los atractivos de esta primera edición será la participación de chefs de la agrupación Pucón Chef, provenientes de Chile, que compartirán experiencias y recetas con sus pares neuquinos.

La propuesta también incluirá espectáculos musicales, espacios recreativos y presentaciones folclóricas, siguiendo la tradición de las peñas que habitualmente se realizan en Las Vertientes.

La combinación entre gastronomía, cultura y paisaje convierte al evento en una excelente alternativa para quienes buscan recorrer la región durante el último fin de semana del invierno y anticipar la llegada de la primavera.

Una postal de sabor: el establecimiento Las Vertientes, ubicado a metros de la Ruta Nacional 40 en Junín de los Andes - Foto: Neuquén Informa

Agroturismo, producción artesanal y experiencias en Las Vertientes

El establecimiento anfitrión es reconocido por su producción artesanal de quesos elaborados con leche de vacas Jersey. Además, allí se producen dulce de leche y huevos camperos, y se desarrollan actividades de agroturismo que permiten conocer de cerca el funcionamiento del tambo y los procesos productivos.

Las visitas guiadas y el contacto directo con el entorno rural forman parte de una experiencia cada vez más elegida por turistas que recorren la Ruta de los Siete Lagos, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

La Fiesta del Queso Cordillerano busca transformarse en un evento permanente dentro del calendario turístico local, poniendo en valor la identidad productiva de la región y promoviendo el desarrollo de los productores neuquinos.

Cómo participar de la Fiesta del Queso Cordillerano

La entrada será libre y gratuita.

Quienes deseen obtener más información pueden ingresar al sitio web del establecimiento, comunicarse al teléfono +54 (2972) 532-262, escribir a infolasvertientes@gmail.com o seguir las novedades a través del perfil de Instagram en @las.vertientes