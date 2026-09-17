Comienza la repavimentación de avenida Argentina: cómo será la obra y qué pasará con el tránsito

La avenida Argentina será sometida a una renovación integral de su calzada. La Municipalidad de Neuquén comenzará este fin de semana con el fresado del pavimento en el tramo comprendido entre las calles Dr. Ramón y Riavitz, como primera etapa de un plan que contempla la repavimentación completa del sector. La misma comprenderá la repavimentación completa desde el alto, zona de la Plaza de las Banderas, hasta la calle Olascoaga y el área próxima al río.

La subsecretaria de Infraestructura municipal, Mariel Bruno, explicó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que los trabajos comenzarán con el fresado y luego continuarán con una reparación profunda de la calzada, antes de avanzar con la colocación del nuevo pavimento.

La funcionaria señaló que la intervención se realizará de manera progresiva para evitar complicaciones mayores en el tránsito, teniendo en cuenta que se trata de una de las avenidas con mayor circulación de la capital neuquina.

Una obra por etapas

Según explicó Bruno, durante este primer fin de semana se avanzará con el fresado de uno de los carriles. El objetivo es completar esa primera intervención y luego trasladar los trabajos al otro sector de la avenida.

La continuidad de las tareas dependerá del ritmo de ejecución durante el fin de semana. Si los trabajos avanzan según lo previsto, se podrá completar un carril y posteriormente comenzar con el restante.

Una vez finalizado el fresado, se realizará la reparación profunda de la calzada y posteriormente se colocará la nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de dejar completamente repavimentado el tramo.

Qué harán con el material retirado

Otro de los aspectos que destacó la subsecretaria de Infraestructura es que la Municipalidad buscará reutilizar el material obtenido durante el fresado.

Bruno explicó que, dependiendo de la calidad del material extraído, una de las alternativas es incorporarlo nuevamente a las mezclas utilizadas para la reparación de las calles. También mencionó la utilización de técnicas de reciclado en frío que permiten recuperar parte del pavimento existente mediante un tratamiento específico.

La avenida Argentina, dentro de un plan de 500 cuadras

La repavimentación de la avenida Argentina forma parte de un programa más amplio de infraestructura vial que contempla 500 cuadras.

Mientras se ejecuta esta obra, los equipos municipales y las empresas contratadas continuarán trabajando en distintos sectores de la ciudad. Entre las próximas arterias mencionadas por Bruno se encuentran Copahue, Alderete, Entre Ríos, Riccheri y Saturnino Torres, además de otros sectores incluidos en el programa.

La funcionaria también destacó la intervención prevista sobre Luis Beltrán, una vía de circulación importante para los accesos y egresos de la ciudad.

De esta manera, la Municipalidad busca avanzar en forma simultánea con distintos frentes de pavimentación y repavimentación, mientras que los trabajos sobre avenida Argentina comenzarán este fin de semana con el fresado y continuarán luego con las etapas de reparación y colocación del nuevo pavimento.