Neuquén inauguró obras de asfalto y remodelación en el parque lineal, un sector estratégico de la zona norte

Neuquén inauguró obras de pavimentación y remodelación en el parque lineal Las Bardas, un sector estratégico de la zona norte de la capital provincial.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura de la Municipalidad, explicó: “Hemos podido avanzar y concretar mucho, hoy inauguramos esta avenida que tiene 1.500 metros y va desde el Polo Tecnológico hasta el barrio Patagonia”.

“Lo primero que hicimos fue desarrollar el paseo que contempló vereda, bicisenda y miradoras en distintos puntos, avanzamos con el pavimento del barrio, que ya está al 100%, y ahora con esta avenida que vincula este sector estamos contentos porque consolidamos un sector importante de la ciudad en zona norte”.

Dijo además que ahora queda realizar en el sector la ampliación de la red de energía eléctrica y el alumbrado, que será de vía pública y ornamental.

Por su parte, la jefa de Gabinete de Neuquén capital, María Pasqualini señaló: “Esto es algo importante, son 15 cuadras con una inversión de $2.500 millones con presupuesto neuquino y un superávit que llega donde los vecinos lo necesitan”.

Sostuvo que “el año que viene tendremos toda la ciudad asfaltada, lo cual permitirá trasladarnos con mayor facilidad”.

Finalmente manifestó que en el Polo Tecnológico están previstas cuatro universidades, una escuela de robótica y un tercer edificio destinado a la biomedicina.











