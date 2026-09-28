Una comitiva de diez senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) arribaron a primera hora de este lunes 28 de septiembre a Neuquén para recorrer Vaca Muerta.

Los legisladores recorrieron en primer lugar el yacimiento Loma Campana, uno de los más conocidos que tiene la formación no convencional.

La comitiva está integrada por Nadia Márquez, Pablo Cervi (Neuquén), María Emilia Orozco (Salta), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Romina Almeida (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco), Bruno Olivera (San Juan), Gonzalo Coraita (Salta) y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Durante la tarde se espera que los legisladores visiten el Instituto Vaca Muerta ubicado en la capital provincial, donde se dan una serie de cursos vinculados a la actividad hidrocarburífera.

Nadia Márquez, senadora nacional por Neuquén, expresó en el programa La Mañana es de la Primera por AM550: “Esto ya lo hicimos con diputados nacionales, la idea es que se pueda conocer de primera mano la actividad hidrocarburífera que tiene Neuquén”.

“Se suelen realizar recorridas en distintas provincias con diferentes temáticas”, sostuvo la legisladora libertaria.

Además manifestó: “El presidente trabajó mucho en la macroeconomía y apertura al mundo, en ese marco realizamos este recorrido”.

Se espera que, en las próximas horas, la comitiva de senadores regrese a Buenos Aires para que cada legislador continúe con su agenda parlamentaria.

Además, en las próximas horas Abdala quedará a cargo del Poder Ejecutivo nacional ya que no estarán en territorio nacional ni el presidente de la Nación ni la vicepresidenta.

En el caso de Javier Milei, esta noche partirá rumbo a París, capital de Francia, para encabezar la Argentina Week en conjunto con funcionarios de Gobierno y gobernadores de distintas provincias del país.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, estará entre el jueves y el viernes de esta semana en España para participar de una nueva edición del Foro Parlamentario Iberoamericano, con lo cual no podrá cumplir funciones al frente del Poder Ejecutivo y quedará a cargo en consecuencia el senador Bartolomé Abdala.





