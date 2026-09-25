Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei por los cambios en discapacidad que fueron incorporados inicialmente al proyecto de Presupuesto 2027. La discusión expuso tensiones dentro de La Libertad Avanza y reactivó interrogantes sobre el rol que tendrá la senadora en el armado electoral del oficialismo para las elecciones presidenciales del próximo año.

El episodio tuvo como escenario central la Casa Rosada y el Congreso, donde Bullrich cuestionó que las modificaciones sobre discapacidad no hubieran sido discutidas previamente con todos los integrantes de la conducción política. La senadora también mantuvo un contrapunto público con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la forma en que se incorporaron esos cambios.

La controversia, sin embargo, no derivó hasta ahora en una ruptura. En el oficialismo conviven dos interpretaciones: mientras algunos dirigentes consideran que Bullrich mantiene el patrón de marcar diferencias sin abandonar el espacio, otros advierten que una eventual salida podría modificar el escenario de alianzas de centroderecha hacia 2027. Esta última posibilidad es planteada como un escenario, no como una decisión anunciada por la senadora.

El conflicto por discapacidad abrió una nueva grieta interna

La disputa comenzó a mediados de septiembre, cuando Bullrich aseguró que desconocía las modificaciones sobre discapacidad incorporadas al Presupuesto 2027 y reclamó corregirlas.

La senadora sostuvo que el tema no había sido tratado previamente en la mesa política del Gobierno y cuestionó las explicaciones posteriores de Santilli. También afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía los cambios antes del ingreso del proyecto al Congreso.

El planteo de Bullrich tuvo una consecuencia política inmediata: el oficialismo debió revisar su propuesta para discapacidad mientras buscaba reunir apoyos parlamentarios para el resto de su agenda.

El 23 de septiembre, La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados con una nueva iniciativa. El texto reemplazó varios de los cambios que habían generado cuestionamientos y mantuvo aspectos como el nomenclador universal, la actualización de aranceles y la pensión no contributiva.

La discusión legislativa todavía no está cerrada y el proyecto puede sufrir nuevas modificaciones durante su tratamiento en el Congreso.

La Casa Rosada buscó ordenar las diferencias

El conflicto también llegó a la mesa política del Gobierno.

El 22 de septiembre, Bullrich participó de una reunión encabezada por Karina Milei en la Casa Rosada, junto con Santilli, Martín Menem y otros integrantes de la conducción de La Libertad Avanza.

Durante el encuentro, Bullrich volvió a plantear sus diferencias. Desde el oficialismo, según trascendió después de la reunión, se le pidió que los cuestionamientos sobre el funcionamiento interno fueran canalizados dentro de los ámbitos de conducción y no a través de declaraciones públicas.

La reunión buscó evitar que el conflicto por discapacidad se transformara en una disputa mayor dentro de la bancada oficialista y complicara las negociaciones parlamentarias.

El episodio también mostró una cuestión que excede al proyecto puntual: la capacidad de La Libertad Avanza para coordinar decisiones entre la Casa Rosada, el Senado y Diputados mientras intenta avanzar con una agenda legislativa amplia.

Bullrich mantiene su propia identidad dentro del oficialismo

La relación entre Bullrich y La Libertad Avanza tiene una particularidad: la senadora se incorporó al espacio después de haber competido en las elecciones presidenciales de 2023 como candidata de Juntos por el Cambio.

Ese recorrido explica parte de las diferencias que actualmente aparecen dentro del oficialismo. Bullrich no tiene el mismo origen político que Milei y conserva una identidad propia vinculada al PRO y a su trayectoria dentro del espacio de centroderecha.

En agosto, la propia senadora había reconocido que tenía posibilidades de competir electoralmente en 2027 y evitó cerrar su futuro político en la Ciudad de Buenos Aires mientras continuaban las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza.

Desde el entorno libertario, en cambio, distintos dirigentes sostienen que sus recientes cuestionamientos no necesariamente anticipan una ruptura. Una interpretación difundida dentro del oficialismo es que Bullrich se considera una aliada del Gobierno y conserva margen para expresar diferencias.

El antecedente de Juntos por el Cambio vuelve al debate

La discusión adquirió otra dimensión después de que el dirigente radical Ernesto Sanz planteara la necesidad de reconstruir un espacio similar a Cambiemos, con participación de la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica.

Sanz sostuvo el 16 de septiembre que no descartaba ser candidato y habló de “recrear” Cambiemos, una propuesta que vuelve a colocar sobre la mesa la posibilidad de un espacio opositor o alternativo al oficialismo libertario.

En sectores de La Libertad Avanza relativizan actualmente esa posibilidad. Sin embargo, algunas voces oficialistas consideran que el escenario sería diferente si Bullrich decidiera alejarse del Gobierno.

La hipótesis no implica que exista una decisión de Bullrich de abandonar el espacio. Por el contrario, las señales públicas conocidas hasta ahora muestran que continúa vinculada a la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza.

¿Qué lugar puede ocupar Bullrich en 2027?

El futuro electoral de Bullrich es uno de los puntos que el oficialismo sigue con atención.

En agosto, Javier Milei dejó abierta la posibilidad de negociar con aliados quién podría acompañarlo en la fórmula presidencial de 2027. Entre los nombres mencionados públicamente en ese contexto apareció Bullrich.

La senadora, por su parte, evitó confirmar una candidatura concreta. Su entorno tampoco precisó qué lugar podría ocupar en las listas, aunque mantiene como definición política que trabajará para evitar un triunfo del peronismo.

El escenario incluye, por lo tanto, varias posibilidades que todavía no están resueltas: una continuidad de Bullrich dentro de La Libertad Avanza, una eventual candidatura legislativa, una participación en una fórmula presidencial o una competencia propia dentro de otro esquema electoral.

Ninguna de esas alternativas está formalmente definida a esta altura.

El oficialismo enfrenta una doble negociación

La discusión sobre Bullrich ocurre mientras el Gobierno intenta resolver simultáneamente dos cuestiones.

Por un lado, necesita construir mayorías parlamentarias para aprobar el Presupuesto 2027 y otras iniciativas. Por otro, debe ordenar las alianzas políticas con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año.

El episodio de discapacidad mostró que ambas dimensiones están conectadas. La posición de Bullrich tuvo impacto en la discusión parlamentaria y obligó al oficialismo a reformular parte de su propuesta.

El nuevo dictamen sobre discapacidad consiguió respaldo de sectores aliados, entre ellos integrantes del PRO y la UCR, lo que muestra que la negociación legislativa continúa siendo relevante para la estrategia del Gobierno.

El antecedente de otras diferencias dentro de LLA

Las diferencias de Bullrich con el Gobierno no comenzaron con el Presupuesto 2027.

En junio, la senadora ya había quedado en el centro de otra discusión interna vinculada con el tratamiento de pliegos judiciales en el Senado. En aquella oportunidad, la aprobación del pliego de María Verónica Michelli dejó expuestas diferencias dentro del bloque oficialista y Bullrich intervino posteriormente para intentar ordenar la bancada.

Estos episodios alimentan una interpretación dentro del oficialismo: Bullrich puede acompañar al Gobierno en términos generales y, al mismo tiempo, mantener posiciones propias sobre determinadas decisiones.

Esa dinámica es relevante para 2027 porque el oficialismo deberá administrar no solamente sus diferencias internas, sino también la relación con el PRO, la UCR y otros sectores que podrían resultar determinantes en el Congreso y en la construcción electoral.