El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, formalizó su afiliación a La Libertad Avanza (LLA) y consolidó su integración plena al espacio que hoy conduce el gobierno nacional. El trámite partidario se dio en el inicio de un año legislativo que estará atravesado por debates vinculados a reformas estructurales en materia laboral e impositiva.

Cervi ya venía desempeñándose dentro del bloque libertario en el Senado, pero ahora oficializó su pertenencia partidaria.

“Es un trámite, es cumplir con la ficha de afiliación y acompañar a Nadia Márquez y a la presidenta del partido a nivel nacional, era un compromiso asumido en campaña”, explicó en una entrevista con AM550.

Un año legislativo con reformas en agenda

El senador anticipó que el período que comienza estará marcado por discusiones de fondo. Señaló que se trata de debates que, según su visión, hace años no se encaraban en el Congreso.

“Estamos avanzando con reformas que son trascendentales, discusiones que hace 50 años no se daban: en lo laboral, lo tributario”, afirmó, al referirse a los ejes que el oficialismo buscará impulsar en el Senado.

En esa línea, vinculó su decisión política con esos objetivos. “Me siento identificado con este proyecto”, sostuvo, y remarcó que su trabajo legislativo estará enfocado en temas como la modernización laboral y la reducción de la carga fiscal.

La búsqueda de acuerdos con las provincias

Cervi también hizo referencia al escenario de negociaciones que se abre en el Congreso, donde el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con las leyes que propone.

“Entiendo que también ahora necesitamos el apoyo de los gobernadores”, indicó, en relación con las conversaciones que se mantienen con distintos mandatarios provinciales para alcanzar consensos.

Sobre el contenido de las reformas, aclaró que todavía hay aspectos en discusión.

“Todavía no están definidos los cambios en la reforma”, señaló, y mencionó que existen planteos de algunas provincias vinculados a la baja de impuestos y su impacto en las finanzas locales. En ese sentido, sostuvo que en Neuquén "gracias a los ingresos propios, no hay tanta dependencia de fondos nacionales", pero ejemplificó con el caso de Formosa, donde "dependen casi totalmente de los fondos nacionales, esto repercutiría en una baja de sus ingresos", advirtió.

El rol de Neuquén en el nuevo escenario

El senador neuquino remarcó que, desde su banca, buscará representar los intereses de la provincia dentro de ese proceso legislativo. “Somos representantes de la provincia, nos eligieron y salimos primeros”, recordó.

También sostuvo que mantendrá diálogo con autoridades provinciales para abordar los temas que impacten en Neuquén.

“Con Julieta Corroza hay que tener diálogo con la provincia. Es una persona de diálogo y tenemos buena relación, podemos charlar y llegar a un entendimiento”, expresó.

Con su afiliación ya formalizada y un año legislativo cargado de debates, Cervi se encamina a participar de discusiones que marcarán la agenda política nacional y que requerirán acuerdos amplios para traducirse en leyes.