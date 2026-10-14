Más confort y mejores servicios: el ISSN moderniza su hotel en San Martín de los Andes

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) puso en marcha una histórica y esperada obra de remodelación, actualización y modernización en su tradicional hotel de San Martín de Los Andes. Tras muchos años sin intervenciones de esta magnitud, la institución da un paso fundamental para elevar los estándares de confort, accesibilidad y calidez, transformando el establecimiento en un espacio modelo.

Más allá de su valor turístico, este hotel cumple un rol social prioritario al ser un espacio de contención, descanso y hospedaje para los afiliados derivados por razones de salud o tratamientos médicos en la localidad cordillerana.

Los trabajos contemplan una transformación profunda del edificio: reemplazo integral de las antiguas alfombras en pisos y paredes por materiales nobles y modernos, renovación del mobiliario, modernización del sistema de luminarias y cerraduras de última tecnología.

También se renovarán los espacios comunes con la instalación de pisos de alto tránsito en pasillos, puesta en valor de la recepción y espacios comunes conservando su identidad arquitectónica cordillerana, y reconversión de la sala de reuniones en un moderno espacio multipropósito equipado para congresos, jornadas y encuentros institucionales.

Luego de un relevamiento exhaustivo de las instalaciones, se resolvió avanzar en la renovación integral del tendido eléctrico del edificio, garantizando los más altos estándares de eficiencia energética y seguridad para el futuro.

Con el objetivo de ejecutar estos trabajos a fondo y con máxima celeridad, el establecimiento ingresará en un cierre temporal programado. Esta medida permite que los equipos técnicos trabajen de manera intensiva, sin interrupciones ni molestias para los afiliados, asegurando que la reapertura sea un verdadero estreno con instalaciones renovadas de punta a punta.

Atención y contención médica

Durante el período que demanden las obras, el servicio de hospedaje para afiliados que deban viajar a San Martín de los Andes por derivaciones o atención médica está 100% garantizado. A tal fin, el ISSN formalizó convenios con otros hoteles de la localidad, asegurando que ningún afiliado o acompañante quede sin alojamiento y contención mientras dure la puesta en valor del edificio propio.

Esta intervención forma parte del plan estratégico de relevamiento y puesta en valor de la infraestructura impulsado por la actual conducción del ISSN. El financiamiento de la obra es posible gracias a la eficiencia y recuperación de fondos del nuevo sistema de gestión de coseguros, demostrando con hechos que los recursos de la obra social se reinvierten directamente en obras tangibles, inclusión y bienestar.