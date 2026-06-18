El ISSN avanza en la construcción de sedes para fortalecer su presencia en el interior

El Gobierno de Neuquén avanza con el fortalecimiento del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), a partir de una serie de medidas destinadas a ordenar su funcionamiento, garantizar las prestaciones de salud, sostener el equilibrio de la caja jubilatoria y mejorar la calidad de atención de los afiliados en todo el territorio.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el proceso iniciado para recuperar y mejorar el funcionamiento del organismo. Durante su discurso de apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, puso en valor el trabajo desarrollado en el ISSN y las acciones impulsadas por el Ejecutivo para revertir el desfase del Instituto. “Hemos revertido el desfasaje que tenía el Instituto. En estos dos años ha mejorado y tiene que seguir mejorando, pero hoy tenemos un instituto mejorado”, aseguró en marzo pasado.

Como parte de esta política de fortalecimiento institucional y federalización de los servicios, el ISSN lleva adelante el programa “Delegación Propia”, una iniciativa que contempla la construcción de edificios propios para reemplazar oficinas que actualmente funcionan en espacios alquilados o cedidos por municipios y comisiones de fomento.

El programa busca mejorar la infraestructura disponible, optimizar la atención de los afiliados, generar mejores condiciones laborales para el personal y reducir los costos destinados al alquiler de inmuebles. La iniciativa surgió luego de un relevamiento edilicio que permitió identificar necesidades históricas de inversión y avanzar con una planificación más equitativa en todo el territorio provincial.

Las nuevas sedes se ejecutan mediante convenios de obra delegada entre el ISSN y los gobiernos locales, en terrenos cedidos especialmente para este objetivo. Los edificios cuentan con superficies de hasta 40 metros cuadrados en localidades con hasta 500 afiliados y de hasta 60 metros cuadrados en aquellas que tienen entre 501 y 1.500 beneficiarios, con posibilidad de futuras ampliaciones según el crecimiento de cada comunidad.

La primera delegación construida bajo esta modalidad fue inaugurada el sábado pasado en Los Miches y permitirá mejorar la atención de 388 afiliados de la localidad. Con esta obra, el organismo dejó de funcionar en un inmueble alquilado y pasó a contar con un edificio propio.

Además, ya se firmaron convenios para avanzar con nuevas delegaciones en Tricao Malal, Varvarco, El Cholar, Manzano Amargo, El Sauce y Taquimilán, con la previsión de inaugurarlas antes de finalizar el año.

Desde el ISSN informaron que durante los próximos días se concretarán nuevos acuerdos con otras localidades para continuar ampliando la presencia territorial del organismo, con más delegaciones propias y obras de ampliación que permitan acercar los servicios a cada región de la Provincia.



