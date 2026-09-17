El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) avanza con un proyecto para transformar integralmente el histórico predio Argentino González, ubicado en Gatica 2900 de Neuquén capital. El espacio será convertido en un complejo recreativo, deportivo y de salud destinado a los afiliados y sus familias. La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Administración y contempla una puesta en valor integral del lugar.

El proyecto fue diseñado con una mirada integral y tendrá en una primera etapa, dos grandes áreas destinadas a promover la actividad física, la prevención, los hábitos saludables y la recreación para personas de diferentes edades. La propuesta busca recuperar un espacio del ISSN y dotarlo de infraestructura moderna para ampliar los servicios disponibles para su comunidad.

Entre las novedades se encuentra una plaza infantil inclusiva, equipada con piso antigolpes y pensada para garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad. También se proyecta una plaza de salud con estaciones destinadas al entrenamiento funcional, la actividad física y la rehabilitación, además de una zona arbolada con parrillas y espacios de encuentro para compartir en familia.

El nuevo complejo también incorporará alternativas recreativas como mesas de ping pong y una cancha de fútbol-tenis. A esto se sumarán mejoras en los accesos y en la circulación interna, con estacionamiento exclusivo y sectores específicos para bicicletas, con el objetivo de brindar mayor comodidad y seguridad a quienes utilicen el predio.

Las obras contemplan además la puesta en valor de los edificios existentes y la readecuación de las instalaciones de servicios. Entre los trabajos previstos figuran la incorporación de biodigestores y tanques, la renovación completa de los sanitarios, un sector de lavado para las parrillas, nuevas farolas para el alumbrado y cestos para residuos.

Con esta transformación, el ISSN busca que deporte, prevención, salud, recreación y familia convivan en un mismo espacio, aprovechando además el entorno natural y la costa del predio. La iniciativa apunta a fortalecer el bienestar de los afiliados y generar nuevas oportunidades de encuentro y actividad física en la ciudad.