El próximo jueves 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones en el Consejo de la Magistratura de Neuquén, donde tres listas compiten para representar a los abogados para el período 2027/2031. Se definirán dos integrantes titulares y dos representantes suplentes, de acuerdo a lo informado por el Juzgado Electoral Provincial.

Se presentaron tres listas para la contienda del próximo jueves 26 de octubre. La primera de ellas es Representación del Interior, integrada por representantes de colegios de abogados del interior. Entre ellos figuran Matías Dupuy, Cristina Andino, Guillermo Costas y Julia Gómez (localidades de Junín de los Andes, Zapala, Chos Malal y Cutral Co).

La segunda nómina es Litigantes y lleva como candidatos a Sebastián Fernández y Ana Lía Facal, junto a Gabriel Contrera y Adriana Almendra. Esta lista está asociada con la conducción del Colegio de Abogados de Neuquén, hoy en manos de Marcelo Iñiguez.

La tercera lista que competirá en los comicios del jueves que viene es Abogados Pluralistas. Sus postulantes serán Fabián Flores y Karina Rojo, quienes estarán secundados por Alejandro Pompili y Noelia Laveilhe.

Requisitos para ser consejero de la Magistratura

Para ser consejero/a de la Magistratura se requiere ser argentino nativo o por opción, con cinco años en ejercicio de la ciudadanía; ser mayor de 25 años de edad; tener domicilio real en la provincia, con un mínimo de cinco años de residencia inmediata anterior; no tener antecedentes penales por comisión de delitos dolosos, ni encontrarse inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género.

Las elecciones en el Consejo de la Magistratura de Neuquén se realizan con el sistema de Boleta Única Electrónica, tal como sucede con los comicios de carácter provincial.