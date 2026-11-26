Este jueves 26 de noviembre, entre las 8.30 y las 18.00, las abogadas y los abogados matriculados en la provincia elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de Neuquén. Se votarán dos integrantes titulares y dos suplentes en representación de los letrados, para el período 2027-2031.

El padrón está integrado por 2.134 electores, que podrán emitir su voto en siete sedes: Neuquén, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Villa la Angostura y Rincón de los Sauces.

Al igual que en los comicios provinciales pactados para el 14 de febrero, la elección se realizará con el sistema de Boleta Única Electrónica.

Pruebas de conectividad en todas las sedes

Ayer se realizaron las pruebas de conectividad en las siete sedes de votación. El objetivo es verificar que todos los establecimientos que se utilizarán hoy estén en condiciones de transmitir los datos.

En Neuquén capital, la prueba se hizo por la mañana. Los presentes observaron cómo se transmiten los datos desde la sede de votación por los distintos sistemas disponibles: internet, módem o enlace satelital.

Audiencias de código fuente y de duplicación de datos

Ayer también se realizó la audiencia de código fuente, en la que se presentó la estructura y el código del software de votación que se usará en la elección. Los técnicos explicaron su funcionamiento y respondieron las consultas de fiscales informáticos y apoderados.

A continuación tuvo lugar la audiencia de duplicación de datos. Allí se exhibió en pantalla la oferta electoral cargada en el sistema de Boleta Única Electrónica, para que los presentes confirmaran que coincide con la aprobada en la audiencia de pantalla del pasado 22 de octubre.

Las tres listas que competirán en los comicios de este jueves 26 de noviembre

Abogados pluralistas

Consejeros titulares: Fabián Flores y Karina Rojo



Consejeros suplentes: Alejandro Pompili y Noelia Laveilhe

Representación del interior

Consejeros titulares: Matías Dupuy Acosta y María Julia Gómez



Consejeros suplentes: Guillermo Costa y María Andino

Abogados litigantes

Consejeros titulares: Sebastián Fernández y Ana Lia Facal



Consejeros suplentes: Gabriel Contrera y Adriana Almendra

Una vez que se carguen los resultados de las elecciones en todas las sedes habilitadas para sufragar, el escrutinio se podrá seguir en vivo a través de la página resultadosrmnqn.votar.com.ar





