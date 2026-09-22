El plazo para la presentación de candidatos para las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén venció este lunes y quedaron registradas tres agrupaciones que buscan representar a los abogados y abogadas durante el período 2027-2031.

Las listas presentadas corresponden a Representación del Interior, Litigantes y Abogados y Abogadas Pluralistas. En los comicios se elegirán dos representantes titulares y dos suplentes de los profesionales de la abogacía.

El proceso todavía no tiene las candidaturas definitivamente oficializadas. Desde este martes, el Juzgado Electoral Provincial comenzó a analizar la documentación presentada por cada agrupación y deberá verificar que los postulantes y las listas cumplan con las condiciones legales.

La elección está prevista para el 26 de noviembre de 2026 y se realizará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, según el cronograma aprobado por la Justicia Electoral.

Qué analizará ahora el Juzgado Electoral

El próximo paso es la etapa de control de las candidaturas.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Provincial 3053, el juez electoral dispone de 10 días para expedirse sobre la calidad de los candidatos. La resolución puede ser apelada ante la Junta Electoral, que deberá resolver el planteo dentro de los cinco días corridos.

En esta instancia se revisará la documentación presentada y las condiciones exigidas para ocupar el cargo.

La oficialización es relevante porque la presentación de una lista no implica todavía que todos sus candidatos hayan quedado habilitados definitivamente.

Cuáles son los requisitos para ser consejero de la Magistratura

Entre las condiciones previstas para quienes aspiran a integrar el organismo se encuentran:

Ser argentino nativo o por opción y contar con cinco años de ejercicio de la ciudadanía.

y contar con cinco años de ejercicio de la ciudadanía. Tener más de 25 años .

. Poseer domicilio real en la Provincia del Neuquén y acreditar cinco años de residencia inmediata anterior .

. No registrar antecedentes penales por delitos dolosos.

No estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos .

. No encontrarse comprendido en las incompatibilidades o inhabilidades previstas por la legislación vigente.

La Ley 3053 también establece distintas inhabilidades para candidaturas y dispone que la Justicia Electoral recabe documentación vinculada con antecedentes penales, deuda alimentaria y determinados registros provinciales.

Qué se votará en noviembre

La elección definirá la representación de los abogados y abogadas dentro del Consejo de la Magistratura de Neuquén para el período comprendido entre 2027 y 2031.

Serán elegidos dos consejeros titulares y dos suplentes.

El cronograma oficial establece que los abogados matriculados habilitados para votar integrarán un padrón confeccionado por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia del Neuquén. Para participar deberán contar con domicilio real en la provincia y no adeudar la cuota anual correspondiente.

La elección se desarrollará mediante Boleta Única Electrónica, sistema previsto por el Código Electoral Provincial. La normativa establece que la pantalla de votación debe identificar la elección, las agrupaciones y los candidatos, además de permitir el voto por categoría o por lista completa.

El calendario electoral continúa después de la presentación

La presentación de las tres listas marca el cierre de una de las etapas del proceso, pero todavía quedan varias instancias antes de la votación.

Según el cronograma aprobado por el Juzgado Electoral Provincial:

26 de septiembre: finaliza el período para realizar reclamos sobre el padrón provisorio.

finaliza el período para realizar reclamos sobre el padrón provisorio. 27 de septiembre: comienza la campaña electoral.

comienza la campaña electoral. 5 de octubre: vence el plazo para presentar los datos que aparecerán en la pantalla de la Boleta Única Electrónica.

vence el plazo para presentar los datos que aparecerán en la pantalla de la Boleta Única Electrónica. 22 de octubre: se publicará el padrón definitivo.

se publicará el padrón definitivo. 26 de noviembre: se realizará la elección.

De esta manera, la próxima etapa estará concentrada en la oficialización de las candidaturas y en los eventuales planteos que puedan surgir durante el proceso de control.

Por qué es importante el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional de la Provincia del Neuquén vinculado con la selección de magistrados y funcionarios judiciales.

Entre sus funciones se encuentra la realización de concursos públicos de antecedentes y oposición, además de la elaboración de órdenes de mérito para los cargos que corresponda cubrir.

La relevancia institucional del organismo explica por qué la elección de sus representantes no se limita a una disputa interna de la matrícula profesional: los consejeros participan de los mecanismos mediante los cuales se seleccionan integrantes del Poder Judicial provincial.

La propia Legislatura neuquina describe al Consejo como un órgano extrapoder encargado de intervenir en la selección de magistrados y funcionarios vinculados al sistema judicial.

Qué pasará en los próximos días

El foco inmediato estará puesto en el análisis de las tres listas presentadas.

El Juzgado Electoral Provincial deberá determinar si cada candidato reúne las condiciones exigidas y si las nóminas cumplen con las disposiciones electorales. Si surgieran impugnaciones o alguna candidatura fuera objetada, el proceso contempla instancias de revisión y eventual sustitución.

Una vez concluida esta etapa, quedará definido el escenario electoral que llegará a la campaña y posteriormente a la votación del 26 de noviembre.