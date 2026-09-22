El canal de riego de Añelo ya conduce agua y avanza la transformación de un sector clave para la comunidad

El canal de riego de Añelo ya volvió a conducir agua tras la finalización de las obras de revestimiento en hormigón en el tramo comprendido entre las calles 6 y 14. La intervención marca un paso importante para la infraestructura productiva de la localidad y abre una nueva etapa orientada a mejorar el entorno urbano y generar espacios de encuentro para la comunidad.

La obra se desarrolló sobre una extensión aproximada de 850 metros lineales y permitió modernizar un sistema fundamental para el abastecimiento y la actividad productiva de una de las localidades con mayor crecimiento de Neuquén, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

Así hormigonaron el canal de riego de Añelo, que ya transporta agua - Foto: Gentileza

Una obra estratégica para la producción de Añelo

Con la finalización de los trabajos y la habilitación del paso del agua, el canal comenzó a funcionar con su nueva infraestructura. El revestimiento en hormigón mejora las condiciones de conducción, reduce las pérdidas por infiltración y facilita las tareas de mantenimiento.

Según las especificaciones técnicas, el canal posee una sección interior de 1,80 metros de ancho por 1,50 metros de altura y está preparado para transportar un caudal de hasta 3 metros cúbicos por segundo, en línea con los requerimientos establecidos por el Consorcio de Riego.

La obra representa una mejora significativa para la gestión del recurso hídrico y fortalece una infraestructura clave para el crecimiento productivo de la localidad.

La nueva etapa en Añelo abarcará la construcción de veredas y lugares de espacio común - Foto: Gentileza

Comienza la recuperación del entorno urbano

Con el canal ya operativo, el proyecto ingresó en una nueva etapa centrada en la puesta en valor de los espacios que lo rodean.

Actualmente avanzan las tareas de construcción de veredas y la plantación de árboles en los sectores linderos. El objetivo es ordenar el área, mejorar la accesibilidad y brindar un entorno más amigable para quienes viven y transitan por la zona.

Desde el municipio destacaron que la intención es que, de manera progresiva, este corredor se transforme en un paseo peatonal y recreativo integrado al ejido urbano de Añelo.

Un nuevo espacio para una ciudad en crecimiento

La iniciativa se enmarca en el proceso de expansión que atraviesa Añelo, considerado el corazón operativo de Vaca Muerta y uno de los principales polos de desarrollo económico de la provincia.

La incorporación de infraestructura urbana y espacios públicos aparece como una demanda creciente de una comunidad que en los últimos años experimentó un fuerte aumento poblacional y una mayor actividad económica.

Con el agua circulando nuevamente por el canal y las obras complementarias en marcha, el proyecto apunta a combinar funcionalidad productiva con calidad urbana, generando beneficios tanto para el sistema de riego como para los vecinos que utilizan diariamente este sector de la ciudad.