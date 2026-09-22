Figueroa habló de todo: elecciones 2027, Presupuesto, Gabinete y su agenda internacional

En el marco de la conferencia de prensa “1.000 días, 1.000 razones, 1.000 obras” que encabezó este martes 22 de septiembre en Casa de Gobierno, el gobernador Rolando Figueroa aceptó preguntas de los periodistas e hizo un repaso por las obras de infraestructura, el Plan Vial 2026 y la provincia que se proyecta hacia 2030.

Elecciones 2027

Sobre las elecciones del próximo año, el gobernador manifestó: “Falta mucho para el año que viene. Naturalizamos lo que se está haciendo y no es fácil, no podemos creer que las cosas son fáciles o que surgen de la magia, desde el Obelisco a veces piensan que Vaca Muerta es la lámpara de Aladino”.

En ese sentido comentó: “Nuestro desafío es generacional, no de un partido, por eso invitamos a todos a que nos ayuden, la construcción de la Neuquinidad es con todos, por eso el que se queda afuera es porque quiere. La Neuquinidad es con todos y requiere un gran esfuerzo”.

“Fijense las decisiones que se toman por una elección, los que están pensando en eso no juegan en mi equipo, nosotros pensamos en otra liga que es pensar en las futuras generaciones”, sentenció.

Presupuesto 2027

Figueroa habló también del debate en el Congreso por el Presupuesto 2027 del Gobierno nacional. “Hay que ir buscando equilibrio, defenderemos lo que sea necesario. Vemos que Nación tomó el rumbo de equilibrar la macro y no ejecuta obras, con lo cual eso genera que uno no tenga expectativas y empiece a buscar soluciones. Seguramente vamos a discutir, veremos qué peso tiene nuestro voto, pero levantamos la mano en función de lo que le conviene a Neuquén”.

Su mirada sobre el Gabinete provincial

“Los gabinetes van evolucionando, pero el nuestro es bueno, tiene juventud y experiencia, pero hay que trabajar para que la generación que venga sea mejor que la nuestra, hay que prepararse”, expresó el mandatario norpatagónico.

Agenda internacional

Rolando Figueroa confirmó también que participará junto con el presidente Javier Milei de la Argentina Week que se desarrolla a fin de mes en París, capital de Francia.

“Tenemos una reunión pendiente en España, iremos a ver un centro de ski, después Neuquén tiene para exponer sobre la venta de Gas Natural Licuado”, detalló.





