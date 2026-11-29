La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén recaudó $45 millones durante una Cena Solidaria realizada en el Hotel Hilton y destinó los fondos a la compra de un respirador de transporte pediátrico que ya se encuentra en el Hospital Castro Rendón.

El equipamiento era esperado desde hacía años por el área de Terapia Intensiva Pediátrica y permitirá mejorar las condiciones en las que son trasladados los pacientes críticos.

“Va a tener un impacto directo en la calidad de atención de los pacientes que son trasladados. Es algo que nos va a permitir mejorar mucho el traslado de los pacientes críticos”, explicó Mauro Tassin, jefe de la Terapia Intensiva Pediátrica.

El encuentro reunió a autoridades y representantes de distintos sectores de la comunidad y sirvió también para reconocer el trabajo realizado durante más de seis décadas por la Cooperadora.

“La Cooperadora del Hospital tiene 61 años de historia y estamos muy felices de los proyectos que estamos llevando a cabo y también planificando a futuro. Y es gracias al aporte y la solidaridad de todos ustedes”, expresó su presidente, Adrián Lammel.

La Cooperadora recibirá las llaves de la ciudad

Durante la cena, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció que la Asociación Civil recibirá las llaves de la ciudad como reconocimiento a su trayectoria y trabajo.

“Sería un orgullo entregárselas por el compromiso que han tenido. Es la acción más importante que tenemos para demostrarles ese reconocimiento y agradecerles por todo lo que hacen”, señaló el jefe comunal.

También participó Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura de Neuquén, quien destacó el trabajo voluntario de quienes integran la entidad. “Este es el reflejo del verdadero servicio social, el verdadero esfuerzo de cada uno de ustedes para regalar su tiempo”, manifestó.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, también resaltó el aporte de los integrantes de la Cooperadora. “Ustedes están brindando algo muy valioso, que es el tiempo. Y queremos agradecerles y reconocerles el esfuerzo y el compromiso”, afirmó.

Otra donación de US$35.000

La Cena Solidaria sumó además otro anuncio destinado al equipamiento del hospital. La Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR) informó que donará un equipo de anestesia y monitoreo para resonancia magnética valuado en US$35.000.

“Somos muchos ex residentes del Hospital Provincial y siempre el compromiso de la Salud Pública está presente por parte de los anestesiólogos”, expresó Silvestre Degreef, en representación de la asociación.

De esta manera, la jornada dejó como resultado inmediato la incorporación del respirador pediátrico al Castro Rendón y el compromiso de una nueva donación de equipamiento, además del reconocimiento que la ciudad de Neuquén otorgará a la Cooperadora por sus 61 años de trabajo.