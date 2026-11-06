El Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón avanzó en su proceso de recategorización luego de recibir una evaluación positiva en la auditoría del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

El resultado representa un paso importante para el establecimiento de Neuquén capital, ya que podría habilitarlo a realizar cirugías de cardiopatías congénitas de mayor complejidad en niños, de manera programada y sin tener que gestionar una autorización excepcional ante cada urgencia.

La evaluación también destacó mejoras respecto de auditorías anteriores, principalmente en la articulación de la red de derivaciones y en la calidad de atención. Sin embargo, la recategorización todavía debe concretarse formalmente.

Qué cambiaría con la recategorización del Castro Rendón

La principal consecuencia de esta posible actualización de categoría sería ampliar la capacidad resolutiva del hospital para atender a pacientes pediátricos con enfermedades cardíacas congénitas.

"Lo importante de esta posible recategorización es que nos permitiría operar a niños con patologías de mayor complejidad de manera programada y no tener que solicitar una autorización excepcional ante cada situación de urgencia. Es un avance muy significativo para el hospital y para toda la región", explicó Alejandra Farrel, médica pediatra y cardióloga infantil.

De esta manera, el establecimiento podría avanzar hacia una mayor autonomía para planificar intervenciones quirúrgicas, reducir la dependencia de autorizaciones extraordinarias y fortalecer la atención especializada dentro de la región patagónica.

El antecedente de las 77 cirugías de cardiopatías congénitas

El Hospital Provincial Neuquén fue acreditado en 2010 para realizar cirugías de cardiopatías congénitas de baja complejidad.

Desde entonces, el crecimiento en la formación de los profesionales de la salud y la incorporación de equipamiento permitieron ampliar progresivamente las prestaciones del servicio.

En ese proceso, el hospital logró realizar más de 77 intervenciones por cardiopatías congénitas, un antecedente que refleja el desarrollo de sus capacidades médicas y técnicas.

La evolución de estos recursos constituye uno de los elementos que explican el avance hacia una nueva categorización.

El Castro Rendón recibió pacientes de toda la Patagonia

Otro dato relevante es el alcance regional de la actividad del hospital. Según la información difundida, el establecimiento recibió 99 asignaciones de pacientes provenientes de distintos puntos de la Patagonia.

Este volumen de derivaciones muestra el papel que cumple el hospital neuquino dentro de la atención de enfermedades cardíacas congénitas en el sur del país.

La auditoría del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas también identificó avances en la coordinación de la red de derivaciones y en la calidad de atención, dos aspectos fundamentales para el abordaje de patologías que requieren equipos especializados y una planificación adecuada.

Qué falta para que se concrete la recategorización

La evaluación positiva constituye un avance significativo, pero no equivale por sí misma a una recategorización formal.

El próximo paso será conocer la resolución administrativa correspondiente y determinar qué nivel de complejidad quedará habilitado para el Hospital Provincial Neuquén.

La actualización permitiría fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud de Neuquén y ampliar las posibilidades de tratamiento para niños con cardiopatías congénitas de la Patagonia.

Por el momento, el establecimiento cuenta con una evaluación favorable y antecedentes de actividad quirúrgica que respaldan el proceso. La confirmación oficial de la nueva categoría permitirá conocer el alcance concreto de las prestaciones que podrá incorporar.