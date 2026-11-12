La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén entregó tres bibliotecas rodantes con libros infantiles para renovar la biblioteca del servicio de Pediatría. La iniciativa se concretó este miércoles 11 de noviembre de 2026, con ejemplares reunidos a través de una colecta solidaria impulsada durante las últimas semanas.

Los libros estarán disponibles para los chicos que concurren a los sectores de Internación, Hospital de Día y consultorios externos. El objetivo es incorporar alternativas de entretenimiento y lectura durante la atención médica y los períodos de espera.

La campaña surgió a partir de un pedido del servicio de Pediatría a la Cooperadora, luego de una iniciativa anterior que permitió entregar dispositivos de realidad virtual para los pacientes.

Dónde estarán disponibles los libros infantiles

La biblioteca renovada tendrá presencia en distintos espacios de atención pediátrica del hospital. Los ejemplares podrán utilizarse tanto en el sector de internación como en el Hospital de Día y las salas de espera de los consultorios externos.

La propuesta también contempla los consultorios de especialidades pediátricas que funcionan en otros sectores, por lo que los libros podrán acompañar a los chicos en diferentes instancias de atención.

Sonia Ugrina, jefa del servicio de Pediatría, destacó la importancia de incorporar actividades recreativas durante la permanencia de los pacientes en el hospital.

“Siempre decimos que son pacientes, pero no dejan de ser niños. Entonces tienen que jugar, distraerse. Y un libro siempre es una buena manera de desconectar, de viajar y de imaginar”, expresó.

Cómo surgió la colecta solidaria de libros

El presidente de la Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén, Adrián Lammel, explicó que la campaña nació a partir de una necesidad planteada por el equipo de Pediatría.

Según relató, después de la entrega de lentes de realidad virtual, desde el servicio solicitaron colaboración para conseguir libros destinados a los pacientes infantiles. La proximidad de la Feria del Libro permitió organizar una colecta solidaria para reunir ejemplares.

“Fue una sinergia. Luego que entregamos los lentes de Realidad Virtual, desde Pediatría nos pidieron conseguir libros para los chicos. Como coincidía con la Feria del Libro, realizamos una campaña que hoy se transforma en cuatro bibliotecas rodantes llenas de libros”, señaló Lammel.

El dirigente también remarcó que los ejemplares fueron aportados por integrantes de la comunidad y por la propia Cooperadora.

La lectura como acompañamiento durante la atención médica

La incorporación de libros a los espacios pediátricos busca ampliar las posibilidades de recreación de los chicos durante su paso por el hospital.

En particular, las bibliotecas rodantes permiten acercar los materiales de lectura a distintos sectores sin concentrarlos en una única sala. Esto facilita que los pacientes puedan acceder a los ejemplares durante una internación, una jornada de tratamiento o una consulta médica.

La iniciativa también reconoce una dimensión cotidiana de la atención pediátrica: además de los cuidados médicos, los chicos necesitan espacios para jugar, distraerse y mantener actividades propias de su edad.