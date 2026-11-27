El suministro de agua potable se encuentra afectado este viernes 27 de noviembre en cuatro sectores de la ciudad de Neuquén debido a la rotura de un acueducto. La situación alcanza a los barrios Valentina Norte Rural, Cuenca XV, Cuenca XVI y Gran Neuquén Norte.

Personal operativo del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) trabaja en la reparación de la cañería para restablecer el servicio. Según las estimaciones del organismo, las tareas podrían finalizar alrededor de las 15 de este viernes.

Sin embargo, una vez concluidos los trabajos, la vuelta del suministro no será inmediata: la normalización se realizará de manera paulatina en los sectores afectados.

Mientras duren las tareas, se solicitó a los vecinos realizar un uso responsable del agua disponible y priorizarla para el consumo humano y la higiene.