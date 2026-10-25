Vuelve la atención en la oficina comercial de EPAS en Neuquén capital

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que este lunes 26 dfe octubre se retoma la atención presencial, que se encontraba suspendida temporalmente.

De esta forma, vuelven a estar disponibles todos los trámites, incluida la adhesión a planes de pago, que debe realizarse de manera presencial.

Ante cualquier consulta, los usuarios disponen de los siguientes canales de comunicación: Oficina Virtual: ingresando a www.epas.gov.ar, asistente virtual (Bot) disponible en la misma página web y línea telefónica gratuita: 0800-222-4827.

La atención presencial se había suspendido hace unos días debido a inconvenientes edilicios detectados. Mientras tanto los usuarios podían realizar gestiones y consultas a través de los canales virtuales y telefónicos del organismo.