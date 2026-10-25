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Tras días cerrada

Vuelve la atención en la oficina comercial de EPAS en Neuquén capital

Se trata de la oficina ubicada en Diagonal Alvear 55. Se podrá hacer todo tipo de trámites, incluida la adhesión a planes de pago, que debe realizarse de manera presencial.

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Por Redacción Neuquén
Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 18:57
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Desde este lunes se podrá hacer trámites en la oficina del EPAS en el centro de la ciudad.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que este lunes 26 dfe octubre se retoma la atención presencial, que se encontraba suspendida temporalmente.

De esta forma, vuelven a estar disponibles todos los trámites, incluida la adhesión a planes de pago, que debe realizarse de manera presencial.

Ante cualquier consulta, los usuarios disponen de los siguientes canales de comunicación: Oficina Virtual: ingresando a www.epas.gov.ar, asistente virtual (Bot) disponible en la misma página web y línea telefónica gratuita: 0800-222-4827.

La atención presencial se había suspendido hace unos días debido a inconvenientes edilicios detectados. Mientras tanto los usuarios podían realizar gestiones y consultas a través de los canales virtuales y telefónicos del organismo.

 

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