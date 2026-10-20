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De nuevo

Cortaron totalmente la Ruta Provincial 5 por la crecida del arroyo Carranza

El aumento del caudal afectó el desvío provisorio en la zona del puente Carranza. La circulación permanecerá interrumpida hasta que se verifiquen las condiciones de seguridad y transitabilidad.

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Por Redacción Neuquén
Martes, 20 de octubre de 2026 a las 08:01
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La circulación por la Ruta Provincial 5 quedó interrumpida (Foto de archivo).

La circulación por la Ruta Provincial 5 quedó nuevamente interrumpida en su totalidad este martes 20 de octubre debido al incremento del caudal del arroyo Carranza, que afectó el desvío provisorio habilitado en el sector de la obra del puente y sus accesos.

El corte fue comunicado a las 2.40 por el Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET, responsable de los trabajos en el puente sobre el arroyo Carranza.

Ante esta situación, se solicitó a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, además de evitar acercarse al sector afectado o intentar cruzarlo.

La reapertura de la ruta dependerá de la evolución del caudal del arroyo y de las verificaciones necesarias para garantizar que el desvío provisorio reúna las condiciones de seguridad y transitabilidad.

Desde el consorcio informaron que cualquier novedad sobre la restitución del tránsito será comunicada oportunamente.

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