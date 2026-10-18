Nuevamente este domingo 18 de octubre se informó que ha quedado totalmente cortado el tránsito en la Ruta Provincial 5, a la altura del Arroyo Carranza. La causa se debe otra vez a un aumento del caudal del cauce de agua, el cual ha subido hasta el camino y no permite cruzar.

La medida fue comunicada a las 5.38 de este domingo, por el Consorcio de Cooperación COARCO-SERVIPET, quienes indicaron que el corte será hasta que cese el temporal, el agua baje y permita continuar con las tareas en la zona.

Ante esta situación, se solicitó a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, además de evitar acercarse al área afectada o intentar cruzarla.

Se recuerda que, debido a estos constantes desbordes, en el sector se está construyendo un nuevo puente. El temporal de lluvias de este año ha dificultado estas tareas, provocando que el desvío provisorio se inunde y quede intransitable en reiteradas ocasiones.

Aunque la Ruta había sido reabierta hace algunas horas, nuevamente se encuentra intransitable. La reapertura dependerá de la evolución del caudal del arroyo Carranza y de las verificaciones de seguridad correspondientes.