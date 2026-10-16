El incremento del caudal del arroyo Carranza obligó a interrumpir nuevamente el tránsito sobre la Ruta Provincial 5, luego de que las lluvias afectaran el desvío provisorio. La circulación había sido habilitada este jueves 15 de octubre, pero las condiciones climáticas volvieron a comprometer la transitabilidad del sector.

Aldo Trujillo, secretario de Gobierno de Rincón de los Sauces, informó en el programa La Primera Mañana, por AM550, que también se mantiene interrumpido el tránsito en las rutas provinciales 6 y 8. De esta manera, la ciudad volvió a quedar aislada.

El aumento del caudal dañó el desvío provisorio construido para recuperar la circulación en el sector.

La medida fue comunicada durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, a la 1.10, debido al aumento del caudal del arroyo y los daños ocasionados en el camino alternativo dispuesto para permitir el paso de vehículos.

Desde el operativo solicitaron a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona, además de evitar acercarse al sector afectado o intentar cruzarlo.

Las lluvias provocaron una nueva crecida del arroyo Carranza y obligaron a interrumpir el tránsito en la Ruta Provincial 5.

La restitución del tránsito dependerá de la evolución del caudal del arroyo y de las verificaciones de seguridad necesarias para garantizar que el desvío vuelva a ser transitable. Las autoridades informarán oportunamente cualquier novedad sobre la situación.

En los días previos, se habían realizado trabajos para recuperar la circulación, que incluyeron la colocación de caños para facilitar el escurrimiento del agua y la construcción de un terraplén. Sin embargo, las nuevas precipitaciones volvieron a afectar el camino y obligaron a disponer otro corte total.

La situación vuelve a complicar las conexiones viales con Rincón de los Sauces, en un contexto de inestabilidad climática que continúa afectando distintos sectores de la región.

Añelo también sufrió las consecuencias del temporal

Otra de las localidades afectadas por las intensas lluvias de este jueves 15 de octubre fue Añelo, donde un fuerte temporal provocó inundaciones en calles, acumulación de agua en distintos sectores y la intervención de equipos de emergencia.

El intenso diluvio generó complicaciones en diferentes puntos de la localidad y, según los reportes disponibles, también hubo personas evacuadas como consecuencia de las condiciones registradas durante la jornada.

Las precipitaciones volvieron a poner en evidencia las dificultades que generan los episodios de lluvias intensas en la región, tanto por las complicaciones en la circulación como por el impacto en las zonas urbanas y los caminos de acceso.