Corte total en la Ruta 40: este lunes 19 de octubre estará interrumpido el tránsito durante más de cuatro horas en Villa La Angostura

Vialidad Nacional anunció un corte total de la Ruta Nacional 40 en Villa La Angostura para este lunes 19 de octubre. La interrupción se extenderá durante cuatro horas y media y alcanzará a todo tipo de vehículos.

La medida comenzará a las 7.30 y se mantendrá hasta las 12 a la altura del kilómetro 2120,40, en la zona de Puerto Arauco.

Durante ese período no estará permitida la circulación debido a trabajos de despeje y retiro de árboles con peligro de derrumbe sobre el sector.

Recomiendan planificar los viajes

El operativo contará con la participación de personal de Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad y Parques Nacionales, que trabajarán en la zona mientras permanezca interrumpido el tránsito.

Desde el organismo solicitaron a quienes tengan previsto circular por la Ruta 40 durante la mañana planificar sus viajes teniendo en cuenta el horario del corte y mantenerse informados mediante los canales oficiales ante eventuales novedades sobre la transitabilidad.

También pidieron respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Para realizar consultas, Vialidad Nacional mantiene habilitadas sus líneas de Atención al Usuario 0800-222-6272 y 0800-333-0073, disponibles de lunes a viernes entre las 9 y las 17.