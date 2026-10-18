Un violento siniestro vial se registró el sábado a la noche, alrededor de las 20:20 horas, sobre la traza de la Ruta Nacional 40, a unos 4 kilómetros del ingreso a Las Coloradas.

Por causas que se tratan de establecer, dos vehículos protagonizaron una colisión semifrontal. El impacto fue de gran magnitud y ambos rodados terminaron con serios daños materiales.

El alerta ingresó a la guardia de Bomberos Voluntarios, que gracias a la reciente incorporación de nuevas unidades de ataque rápido para intervenciones urgentes, logró una movilización inmediata y un arribo en pocos minutos al lugar del hecho.

Según se informó oficialmente, afortunadamente no hubo víctimas fatales aunque el choque fue de gran magnitud.

Al arribo de la dotación de Bomberos, ya se encontraba trabajando personal del Hospital, Policía y Protección Civil de Las Coloradas.

Como resultado del siniestro dos personas que venían en uno de los vehículos debieron ser derivados al Hospital de las Coloradas y el conductor del otro rodado no necesito ser trasladado.

Los bomberos aseguraron los vehículos y constataron una importante pérdida de lubricantes y combustible sobre la cinta asfáltica, por lo que se realizaron tareas de contención para evitar un riesgo mayor y se verificó que los fluidos no llegaran a ningún curso de agua.

Luego de controlar la situación y sin riesgo de incendio o contaminación ambiental, las actuaciones continuaron con el personal policial y sanitario de Las Coloradas.